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Даша Астафьева побаловала фанатом лукавым снимком с Арестовичем

28 августа 2022, 17:40

Певица Даша Астафьева удивила поклонников новыми снимками ‒ на этот раз она уединилась с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем.

Астафьева, Арестович
Астафьева, Арестович / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица (и бывшая солистка группы Nikita) и волонтер Даша Астафьева удивила поклонников новыми фото ‒ на этот раз с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем.

В общем, на первом снимке, опубликованном исполнительницей, они вдвоем позировали перед камерой несколько с серьезным видом. А вот на втором позволили себе несколько погримасничать. Если выражение лица Арестовича изменилось минимально, то Астафьева скорчила забавную мину.

"Немного успокоилась. Господин Алексей Арестович разбирается в жестах. Да, я сначала тоже подумала, что это мой палец", — пошутила певица.

Астафьева, Арестович

Напомним, ранее Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

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