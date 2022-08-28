Даша Астафьева побаловала фанатом лукавым снимком с Арестовичем

Астафьева, Арестович / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица (и бывшая солистка группы Nikita) и волонтер Даша Астафьева удивила поклонников новыми фото ‒ на этот раз с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем.

В общем, на первом снимке, опубликованном исполнительницей, они вдвоем позировали перед камерой несколько с серьезным видом. А вот на втором позволили себе несколько погримасничать. Если выражение лица Арестовича изменилось минимально, то Астафьева скорчила забавную мину.

"Немного успокоилась. Господин Алексей Арестович разбирается в жестах. Да, я сначала тоже подумала, что это мой палец", — пошутила певица.

Напомним, ранее Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

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