"Это произошло": Потап высказался о разводе с Настей Каменских

Кратко:
- Потап высказался о браке с Настей Каменских
- Сколько еще детей хочет рэпер
Украинский рэпер и продюсер Потап, который уже почти три года живет за границей, рассказал о личной жизни.
Напомним, в СМИ часто появляются слухи о том, что рэпер расстался со своей женой Настей Каменских, которая, кстати, вернулась жить в Украине, хотя ранее была с беглецом за границей. Также поговаривали, что у Потапа есть любовница – подруга Каменских Анна Андрийчук.
В интервью российскому журналисту Юрию Дудю Потап отметил, что у него все хорошо в браке с певицей.
"У нас с Настей это произошло в позитивную сторону. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Так что у нас все в порядке", – поделился рэпер.
Также он уточнил, что и в 2022 году, когда было много разговоров о его разводе с Настей, проблем никаких не было.
"Я бы хотел еще четверых детей. Но здесь уж такой вопрос. Не только ко мне, но и ко Вселенной. Она тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", - признался Потап.
Смотрите видео интервью Потапа:
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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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