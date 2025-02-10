"Это произошло": Потап высказался о разводе с Настей Каменских

Потап признался, как изменились его отношения с Настей Каменских.

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Потап рассказал о Насте Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Кратко:

Потап высказался о браке с Настей Каменских

Сколько еще детей хочет рэпер

Украинский рэпер и продюсер Потап, который уже почти три года живет за границей, рассказал о личной жизни.

Напомним, в СМИ часто появляются слухи о том, что рэпер расстался со своей женой Настей Каменских, которая, кстати, вернулась жить в Украине, хотя ранее была с беглецом за границей. Также поговаривали, что у Потапа есть любовница – подруга Каменских Анна Андрийчук.

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю Потап отметил, что у него все хорошо в браке с певицей.

"У нас с Настей это произошло в позитивную сторону. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Так что у нас все в порядке", – поделился рэпер.

Также он уточнил, что и в 2022 году, когда было много разговоров о его разводе с Настей, проблем никаких не было.

Потап / инфографика: Главред

"Я бы хотел еще четверых детей. Но здесь уж такой вопрос. Не только ко мне, но и ко Вселенной. Она тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", - признался Потап.

Смотрите видео интервью Потапа:

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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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