"Оказалась ошибкой": Настя Каменских сделала заявление о личной жизни

Настя Каменских заговорила о любви.

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Настя Каменских выступила в Польше / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

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Настя Каменских сделала паузу на концерте

Певица задала вопрос о любви

Украинская известная певица Настя Каменских, которая в начале полномасштабной войны в Украине строила карьеру за границей, но все же вернулась в Украину, дала концерт в Варшаве.

В Сети появилось видео, на котором перед исполнением песни Каменских задала зрителям вопрос о любви.

видео дня

"Когда любовь оказалась ошибкой – была такая?" – сказала Настя.

Певица получила ответы и сразу сменила тему.

Напомним, муж Каменских – украинский рэпер Потап сбежал за границу во время террористического вторжения РФ в Украину и не собирается возвращаться домой. Артист все время попадает в скандалы из-за своего поведения и недавно анонсировал концерт, где будет петь на русском языке.

Что происходит между супругами неизвестно, ведь даже во время зимних праздников Настя была в Украине без мужа.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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