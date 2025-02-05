"Оказалась ошибкой": Настя Каменских сделала заявление о личной жизни

Вы узнаете:
- Настя Каменских сделала паузу на концерте
- Певица задала вопрос о любви
Украинская известная певица Настя Каменских, которая в начале полномасштабной войны в Украине строила карьеру за границей, но все же вернулась в Украину, дала концерт в Варшаве.
В Сети появилось видео, на котором перед исполнением песни Каменских задала зрителям вопрос о любви.
"Когда любовь оказалась ошибкой – была такая?" – сказала Настя.
Певица получила ответы и сразу сменила тему.
Напомним, муж Каменских – украинский рэпер Потап сбежал за границу во время террористического вторжения РФ в Украину и не собирается возвращаться домой. Артист все время попадает в скандалы из-за своего поведения и недавно анонсировал концерт, где будет петь на русском языке.
Что происходит между супругами неизвестно, ведь даже во время зимних праздников Настя была в Украине без мужа.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
Вас может заинтересовать:
- "В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман
- "На этом этапе хочу оставить": Александр Терен высказался о романе с Белень
- "Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ
Кто такая Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред