"Это очень тяжело": Ольга Харлан призналась, на что уйдет ее олимпийский гонорар

Харлан рассказала, какую амбициозную мечту она желает воплотить.

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Ольга Харлан новости - спортсменка поделилась планами на будущее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Вкратце:

Ольга Харлан получила призовые деньги за успехи на летних Олимпийских играх-2024 в Париже

Фехтовальщица призналась, что отложила эти средства на перспективу

Украинская саблистка Ольга Харлан построила яркую карьеру. К 34 годам она стала самой титулованной спортсменкой Украины с шестью олимпийскими медалями.

Летом 2024 года на Олимпиаде в Париже Харлан завоевала две медали - бронзу в индивидуальном соревновании и золото в командном. За свои победы она получила гонорар, и в недавнем интервью для Champion Radio рассказала, куда планирует его потратить.

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Призовые деньги Ольга отложила на воплощение своей мечты - в будущем спортсменка также хочет стать наставником, поэтому средства нужны ей для организации и открытия собственной академии фехтования. Хоть она и признается, что в наше время строить такие далекоидущие планы непросто.

Ольга Харлан новости - спортсменка поделилась планами на будущее / Скриншот YouTube

"Я думаю о том, чтобы открыть свою фехтовальную академию. Это будет, конечно, с помощью, потому что очень тяжело финансово и по всем вопросам. Поэтому сейчас на это все нацелено", - говорит Ольга Харлан. Она также отметила, что у нее еще есть время все тщательно обдумать.

Ольга Харлан новости - спортсменка поделилась планами на будущее / instagram.com/olgakharlan

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Кто такая Ольга Харлан? Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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