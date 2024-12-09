"Это не та дружба": alyona alyona рассказала про отношения с Jerry Heil

Краткое содержание:
- Звездный дуэт сблизился во время участия в Евровидении-2024
- alyona alyona рассказала, дружит ли с Jerry Heil сейчас
Украинская реп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) стала триумфатором конкурса Евровидение-2024 в дуэте с певицей Jerry Heil. Они получили бронзу и всеобщую любовь благодаря песне "Teresa&Maria".
На сцене и перед камерами артистки держались вместе очень органично. Но была ли между ними, кроме сотрудничества, настоящая дружба, и смогли ли они сохранить ее после конкурса? Об этом Алена Алена рассказала в комментарии для шоу "Ближче до зірок".
Реперша отметила, что между ней и Джерри безусловно выстроилась и сохраняется крепкая связь, так как они много пережили вместе. Меж тем отношения с певицей она бы не назвала "классической" дружбой.
"Мы абсолютно разные и сказать, что мы могли быть друзьями, которые днями висят на телефоне - нет. Но любой совместный труд, он очень сближает людей. Я знаю о ней то, что не знает никто. То есть это не та дружба, наверное, в типичном понимании понятия дружба", - говорит Alyona Alyona.
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Кто такая Alyona Alyona?
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
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