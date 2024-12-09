"Роды прошли легко и красиво": Астафьева прокомментировала слухи о беременности

Даша Астафьева принимает поздравления и пожелания о "втором".

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Даша Астафьева новости - Астафьева опровергла слухи про беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

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В прессе появились слухи о том, что Даша Астафьева беременна

Звезда с большим юмором прокомментировала их

Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева скрывает свою личную жизнь от прессы и поклонников, однако домысли и слухи о ней время от времени все же становятся громким инфоповодом. Так недавно в Сети звезду заподозрили в беременности.

Ждать, пока этот слух обрастет новыми подробностями, Астафьева не стала, и на своей странице в Instagram прокомментировала историю с беременностью. В ироничной форме она опровергла ее.

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"Я беременна! В очередной раз, без меня меня женили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым [нечего] делать уже столько лет подряд", - написала Даша.

В комментариях поклонники поддержали ее попытку все перевести в шутку - стали поздравлять ее и задавать наводящие вопросы про "ребенка": "Здоров’я мамі і малятку. І вже пора за другим", "Імʼя вже обрали?", "Далі треба змінити шапку профілю: Щаслива мама двух ангелочків", "Коли за другим?", "Треба вже другого, Даш, ну це ж не діло чекати!", "Супер-жінка усе встигає".

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Кто такая Даша Астафьева? Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".

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