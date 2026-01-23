"Это не обычная проблема": известная ведущая сказала, как ей удалось сбросить 39 кг

Кратко:
Украинская радиоведущая Юлия Карпова рассказала, как ей удалось сбросить 39 килограммов.
Женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором подробно поделилась подробностями своего пути к комфортному для нее весу.
По словам Юлии, она легко и быстро набирает вес из-за стрессов, гормональных сбоев, недосыпания и психологического состояния. Еще одним фактором стал прием антидепрессантов, поэтому ей пришлось подбирать вместе с психиатром другие таблетки.
Ведущая признается, что первые набранные килограммы ей нравились, однако со временем она перестала чувствовать себя комфортно, ведь ей казалось, что в ее теле "живет толпа людей".
"На очередном разговоре с психиатром сказала, что уже не контролирую тело. Она посоветовала не затягивать и не принимать никаких самостоятельных решений. Поэтому дальше был терапевт, эндокринолог, анализы, подбор лекарств и снова лечение. Это была не обычная проблема с перееданием, это была комплексная терапия под наблюдением врачей. Мне часто пишут: "Ой, так быстро похудела". На самом деле нет, вес начал уходить примерно год назад", - написала она.
Исходя из своего опыта, Юлия советует начинать худеть не с помощью "магических решений", а с визитов к врачам, проверки гормонов и профессиональных рекомендаций.
"Я не оставляю никаких анализов, деталей или названий рецептурных лекарств. Я не буду проводить никаких марафонов похудений и подобного, потому что вы не узнаете истинную причину набора веса, пока не займетесь этим непосредственно. Единственное и главное, к чему я призываю, - делайте все с врачами, которым доверяете", - добавила она.
О персоне: Юлия Карпова
Юлия Карпова - украинская радиоведущая, получившая широкую известность как голос утреннего шоу "Хеппи Ранок" на радиостанции "Хіт FM", где она проработала более 10 лет.
В начале января 2026 года Юлия объявила об уходе с радиостанции. Причиной она назвала психологическое давление со стороны руководства и нежелание системы принимать её активную патриотическую позицию.
