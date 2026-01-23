"Это не обычная проблема": известная ведущая сказала, как ей удалось сбросить 39 кг

По словам Юлии Карповой, она легко и быстро набирает вес из-за стрессов, гормональных сбоев, недосыпания и психологического состояния.

https://stars.glavred.info/eto-ne-obychnaya-problema-izvestnaya-vedushchaya-skazala-kak-ey-udalos-sbrosit-39-kg-10734743.html Ссылка скопирована

Юлия Карпова сказала, как ей удалось сбросить 39 кг / коллаж: Главред, фото: instagram.com/y.karpova

Кратко:

Ведущая признается, что первые набранные килограммы ей нравились

Юлия советует начинать худеть с визитов к врачам

Украинская радиоведущая Юлия Карпова рассказала, как ей удалось сбросить 39 килограммов.

Женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором подробно поделилась подробностями своего пути к комфортному для нее весу.

видео дня

По словам Юлии, она легко и быстро набирает вес из-за стрессов, гормональных сбоев, недосыпания и психологического состояния. Еще одним фактором стал прием антидепрессантов, поэтому ей пришлось подбирать вместе с психиатром другие таблетки.

Ведущая признается, что первые набранные килограммы ей нравились, однако со временем она перестала чувствовать себя комфортно, ведь ей казалось, что в ее теле "живет толпа людей".

"На очередном разговоре с психиатром сказала, что уже не контролирую тело. Она посоветовала не затягивать и не принимать никаких самостоятельных решений. Поэтому дальше был терапевт, эндокринолог, анализы, подбор лекарств и снова лечение. Это была не обычная проблема с перееданием, это была комплексная терапия под наблюдением врачей. Мне часто пишут: "Ой, так быстро похудела". На самом деле нет, вес начал уходить примерно год назад", - написала она.

Исходя из своего опыта, Юлия советует начинать худеть не с помощью "магических решений", а с визитов к врачам, проверки гормонов и профессиональных рекомендаций.

Юлия Карпова до похудения / Фото: instagram.com/y.karpova

"Я не оставляю никаких анализов, деталей или названий рецептурных лекарств. Я не буду проводить никаких марафонов похудений и подобного, потому что вы не узнаете истинную причину набора веса, пока не займетесь этим непосредственно. Единственное и главное, к чему я призываю, - делайте все с врачами, которым доверяете", - добавила она.

Юлия Карпова после похудения / Фото: instagram.com/y.karpova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что победительница Евровидения-2014 и музыкальный продюсер Национального отбора Джамала показала поклонникам снимки с подросшими сыновьями. Звездная мама с семилетним Эмир-Рахманом и пятилетним Селим-Гираем позировали на камеру в зимних шапках.

Также актер Остап Ступка вместе с предпринимателем Сергеем Гамалием проведал свою мать — вдову легендарного актера Богдана Ступки. 83-летняя Лариса Семеновна не имеет возможности даже согреться чаем или приготовить еду самостоятельно, а от холода спасается несколькими слоями одежды.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юлия Карпова Юлия Карпова - украинская радиоведущая, получившая широкую известность как голос утреннего шоу "Хеппи Ранок" на радиостанции "Хіт FM", где она проработала более 10 лет. В начале января 2026 года Юлия объявила об уходе с радиостанции. Причиной она назвала психологическое давление со стороны руководства и нежелание системы принимать её активную патриотическую позицию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред