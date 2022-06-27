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"Это насилие": Могилевская рассказала, что с ее домом сделали россияне

27 июня 2022, 12:31

Наталья Могилевская сравнила свой дом с душой и телом, которое подверглось насилию.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская поделилась личной драмой / Скриншот YouTube

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как ее дом изуродовала российская армия, которая ведет ожесточенную войну в Украине.

Как поделилась певица в интервью ICTV, в ее доме жили россияне.

"В доме жили россияне. После того, как все было разворовано, даже тапки, постельное белье, решетка с плиты. После того, как они ушли, они его разбомбили. То есть дома вообще нет", - рассказывает певица.

Она также добавляет, что для каждого человека дом - это как душа. "вторая кожа. Настолько неприятно, когда чужие люди грязными руками дотрагиваются твоего интимного. Это как насилие. Как будто бы кто-то трогает твое тело, настолько это больно и неприятно", - рассказывает она.

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Напомним, ранее певица ответила на вопрос, над которым задумывается каждый украинец ежедневно уже более четырех месяцев. Артистка рассказала, что если бы ей представилась возможность встретиться с Владимиром Путиным, президентом страны-агрессора России, она бы не стала тратить время на пустую болтовню. У нее для президента-тирана припасено нечто более лучшее.

Наталья Могилевская
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