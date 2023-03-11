"Это кремлевский вброс": Скрипка объяснил свой "наезд" на Потапа и Дорофеева

Олег Скрипка впервые объяснил свои слова о "патриотических циниках" в адрес артистов Нади Дорофеевой и Потапа.

Олег Скрипка, Потап, Надя Дорофеева / коллаж фото УНИАН

Легенда украинской рок-музыки и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка объяснил свои слова о "патриотических циниках", которые он недавно произнес в адрес певицы Надежды Дорофеевой и Алексея Потапенко (рэпера Потапа). Об этом он сказал в интервью проекту канала 1+1 ЖВЛ.

Музыкант заявил, что его мысль вырвали из контекста и извратили.

"Это кремлевский вброс. Вот так, чтобы поссорить украинских музыкантов между собой. И со мной это происходит не впервые. Эти скандалы раскручиваются. У меня спросили, что я думаю об артистах, которые раньше были русскоязычными, а сейчас стали украиноязычными. Я не имел в виду именно этих артистов. Это не мое мнение, это все знают, что это патриотический цинизм", – сказал Скрипка.

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Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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