"Это главная причина": что произошло между Макроном и его женой на самом деле

СМИ активно обсуждают поведение Брижит.

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Эммануэль Макрон и Брижит Макрон - новые слухи / коллаж: Главред, фото: x.com, Брижит Макрон

Вы узнаете:

Что произошло между супругами

Причина резкого поведения Брижит Макрон

Недавно первая леди Франции Брижит Макрон и ее муж Эммануэль Макрон посетили Великобританию, но внимание привлек поступок Брижит.

Как стало известно, первая леди проигнорировала мужа, когда он ей подал руку, сходя с трапа самолета. Оказалось, у Макрон случилась личная трагедия – умерла ее старшая сестра, сообщает Daily Mail.

видео дня

По информации инсайдера, Брижит сейчас в глубоком трауре после смерти 93-летней Анны-Марии Тронье, ведь была очень близкой с сестрой.

"Это главная причина того, что мадам Макрон выглядит подавленной и отстраненной в присутствии мужа", – поделился инсайдер.

Смотрите видео инцидента Макронов:

Ссора Макронов / фото: скринh t.me/glavredinfo

Также журналисты отметили, что Брижит даже после смерти сестры решила сопровождать мужа в Великобританию, ведь это ее дипломатический долг. Но ей было очень трудно находится в окружении прессы.

Напомним, в 2018 году умер брат Макрон Жан Клод, а в 1961 году в автокатастрофе погибла ее сестра Мэривонн.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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