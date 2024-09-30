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"Это его выбор": популярный украинский певец высказался о беглеце Виннике

Элина Чигис
30 сентября 2024, 09:18
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Артист не понял поступок Винника.
Олег Винник, Юлик
Юлик не поддерживает поступки Олега Винника / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, instagram.com/julikofficial/

Украинский популярный певец Назарий Гук (Юлик) высказал свое мнение насчет возвращения Олега Винника, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отметил Юлик в интервью для "Фокуса", он лично знаком с беглецом и очень удивился поведению артиста и сразу же начал негативно к нему относиться.

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"Относительно его поступка: мне совершенно непонятна его логика. Он со своим фан-клубом мог бы сделать немало, однако этот шанс упустил. Это его выбор, осуждать или нет - решать вам. Я к такому решению отношусь негативно. Когда твоей стране нужна поддержка - ты, как артист, должен ее дать, а не сидеть и молчать. Попытки исправить ситуацию приравниваю к нулю, люди все знают, и ты перед ними должен быть как перед зеркалом. Чистым, прозрачным и самое главное искренним", - сказал Юлик.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Отметим, недавно Ольга Цыбульская рассказала, как относится к возвращению Олега Винника в украинский шоу-бизнес с песней "Наши люди". Артистка раскритиковала беглеца и высказала уверенность в том, что он не вернет себе популярность.

А также ранее Олег Винник прокомментировал обвинения бывшего продюсера Александра Горбенко в том, что он сбежал из Украины в 2022 году и все это время ничем не помогал родной стране.

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