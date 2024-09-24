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"Снимал штаны на российских каналах": известный украинский певец высказался о Потапе

Элина Чигис
24 сентября 2024, 08:26
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Потап все время думал только о деньгах.
Потап
Потап не хотел помогать молодым артистам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский популярный певец Алексей Диброва, который принимал участие в пятом сезоне проекта "Голос страны", был в команде украинского продюсера и рэпера Потапа, но пожалел о том, что выбрал его своим наставником.

Как поделился артист в интервью для УНИАН, продюсер не был заинтересован, чтобы помочь молодым артистам попасть на большую сцену.

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"Когда он был моим наставником, я, честно, ожидал какой-то искренности, опеки, возможно, советов. Но этого не было. Он еще тогда проявлял высокомерие и интерес только к своей персоне. Больше занимался тем, как заработать, как достичь определенных высот, а когда чего-то не хватало - снимал штаны на российских каналах. Поэтому то, что он делает и чем живет, является для меня чужим", - рассказал Диброва.

Певец и сейчас не наилучшего мнения о Потапе, который выехал за границу по время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Как относился к нему, так и продолжаю - никак. А что касается будущего, тут вопрос: готово ли общество продолжать принимать артистов с такими ценностями. Вот и все", - отметил Алексей.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Отметим, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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