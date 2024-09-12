За поддержку и помощь ВСУ: трех российских артистов накажут в РФ

В стране-террористе РФ хотят увеличить список артистов-иноагентов.

https://stars.glavred.info/za-podderzhku-i-pomoshch-vsu-treh-rossiyskih-artistov-nakazhut-v-rf-10596419.html Ссылка скопирована

В РФ могут признать сразу трех артистов иноагентами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klavacoca/?img_index=1, instagram.com/biankarnb/, instagram.com/jony.me/

Российских исполнителей Клаву Коку, Бьянку и Jony вскоре могут признать иноагентамы в России, которая развязала страшную террористическую войну в Украине. А все из-за концертов артистов в Европе, организаторы которых публично поддерживают ВСУ и отдают часть заработанных денег на помощь Украине.

Как сообщают российские пропагандисты, в Генпрокуратуру страны-оккупанта уже написали представители Федерального Проекта по Безопасности и Борьбе с Коррупцией.

видео дня

"В октябре прошлого года артисты давали концерты в разных городах Германии, которая регулярно поставляет вооружение Украине. За это получали гонорары в евро. Организаторы — семейная пара Алексей и Надежда Кинс. Первый о политике почти не высказывался, а вторая постоянно осуждала Россию, так как сама родом из Незалежной", - написано в сообщении.

Артистов уже начали проверять и если все подтвердится их признают иноагентами.

Кого могут признать иноагентами в РФ / фото: скрин t.me/mash

Что такое иноагент в России? "Иностранный агент" — статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под "иностранным влиянием". Появился в 2012 году, критикуется как ограничивающий права человека в стране-оккупанте России.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, Александру Волошину повредили машину в Польше и он считает, что это из-за того, что он украинец. Также блоггер-беглец уже перебрался в Испанию, где будет развивать бизнес и "с удовольствием платить налоги".

А также предательница Регина Тодоренко оставила мужа и детей в РФ, а сама посетила концерт Джастина Тимберлейка во Франции. Как призналась запроданка, она исполнила свою мечту.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред