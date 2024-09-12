За поддержку и помощь ВСУ: трех российских артистов накажут в РФ

Российских исполнителей Клаву Коку, Бьянку и Jony вскоре могут признать иноагентамы в России, которая развязала страшную террористическую войну в Украине. А все из-за концертов артистов в Европе, организаторы которых публично поддерживают ВСУ и отдают часть заработанных денег на помощь Украине.
Как сообщают российские пропагандисты, в Генпрокуратуру страны-оккупанта уже написали представители Федерального Проекта по Безопасности и Борьбе с Коррупцией.
"В октябре прошлого года артисты давали концерты в разных городах Германии, которая регулярно поставляет вооружение Украине. За это получали гонорары в евро. Организаторы — семейная пара Алексей и Надежда Кинс. Первый о политике почти не высказывался, а вторая постоянно осуждала Россию, так как сама родом из Незалежной", - написано в сообщении.
Артистов уже начали проверять и если все подтвердится их признают иноагентами.
Что такое иноагент в России?
"Иностранный агент" — статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под "иностранным влиянием". Появился в 2012 году, критикуется как ограничивающий права человека в стране-оккупанте России.
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