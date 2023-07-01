Уберите детей от экрана: полная певица Бьянка забыла надеть часть костюма сзади

Белорусская певица Бьянка забыла или потеряла часть костюма, который был обязан прикрыть не прикрываемое.

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Да, певица Бьянка все еще существует / Скриншот видео

Белорусская певица Бьянка, которая является "счастливой" обладательницей российского паспорта, опозорилась во время своего выступления.

Пухлая певица, выступая на сцене, повернулась к зрителям задом и оказалось, что с той стороны дизайнеры не предусмотрели платья.

Таким образом, все зрители увидели, что певице сильно нечего скрывать, да и то, что открылось взору, по правде говоря, было бы сложно скрыть.

видео дня

Певица, которая в последнее время сильно набрала вес, не постеснялась показать большую и бесформенную филейную часть. Она даже пыталась качнуть ею, но выглядело это, как "бабушкин тверк".

На видео - певица Бьянка во всей красе:

Видео тут же разлетелось по пропагандистским телеграмм-каналам с язвительными комментариями.

Напомним, что певице Бьянке еще в 2017 году был запрещен въезд в Украину из-за ее концертом в оккупированном Россией Крыму. Что касается ее позиции по войне и нападению России на Украину, то тут Бьянка малодушно молчит.

Добавим, что Бьянка удивляет сильно изменившимся видом. Кроме того, что певица в последнее время сильно поправилась, она еще и опухла. Оказалось, что причина такого состояния не переедание, а проблемы с желудком и аллергия.

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