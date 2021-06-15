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Бьянка получила российское гражданство и высказалась о политике

15 июня 2021, 22:09

Артистка призналась, что не планирует баллотироваться в Госдуму, как ее коллега по сцене Юлия Волкова.

Бьянка получила гражданство России

Известная белорусская R&B-певица и автор песен Бьянка (Татьяна Липницкая) получила российское гражданство. Об этом она сообщила на премии Vivo Awards.

Артистка также призналась, что не планирует баллотироваться в Госдуму, как ее коллега по сцене Юлия Волкова, передает Звездач.

"Баллотироваться? Не дай Бог, ни за что, никогда!" – заявила знаменитость.

Бьянка выпустила песню про коронавирус. Так, она получила название "Пандемия". В ней рассказывается о том, как девушка влюбилась в молодого человека, зараженного коронавирусом. Однако поклонники не оценили смелого эксперимента певицы, заявив, что "это просто ужасно".

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Ранее Главред писал о том, что актер и специальный представитель Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал пополнил ряды партии Справедливая Россия – За правду. Сигал получил партийный билет в субботу, 29 мая, во время заседания палаты депутатов.

Потом Сигал заявил, что акцентирует внимание на борьбе с экологическими преступлениями и защите озера Байкал (крупнейший природный резервуар пресной воды).

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