'Так нечестно': певица Бьянка превратилась в распухший шар

Певица настолько поправилась, что стала мало похожа на саму себя.

Бьянка / Скриншот

Певица Бьянка, которая родилась в Беларуси, но строит свою карьеру в террористической России, удивляет сильно изменившимся видом. Кроме того, что певица в последнее время сильно поправилась, она еще и опухла.

Оказалось, что причина такого состояния не переедание, а проблемы с желудком и аллергия. "Раньше не верила в какие-то аллергены, не верила во вред лактозы и так далее, но проснулась с таким лицом, как будто выпила семь литров воды на ночь — это, конечно же, не так. Я сейчас усердно лечу желудок", — пожаловалась 37-летняя певица на своей странице в Instagram.

Певица также показала поклонникам изменившееся лицо. "У меня опухли губы, хотя я с ними ничего не делала. Я просто опухла, еще страшно заложило нос. В общем, аллергия на какую-то еду, на какую — не знаю. Я сейчас ничего вредного не ем, наоборот, стараюсь покупать все здоровое. Это катастрофа мирового масштаба!" — жалуется Бьянка.

Скриншот видео

"Придется все замазывать. Я все равно буду красивая, но могла бы быть еще лучше… Новый год все-таки. Так нечестно — королева всегда должна быть самая красивая", — добавила артистка.

Напомним, ранее Бьянка (Татьяна Липницкая) получила российское гражданство. Об этом она сообщила на премии Vivo Awards.

Артистка также призналась, что не планирует баллотироваться в Госдуму, как ее коллега по сцене Юлия Волкова.

"Баллотироваться? Не дай Бог, ни за что, никогда!" – заявила знаменитость.

Бьянка выпустила песню про коронавирус. Так, она получила название "Пандемия". В ней рассказывается о том, как девушка влюбилась в молодого человека, зараженного коронавирусом. Однако поклонники не оценили смелого эксперимента певицы, заявив, что "это просто ужасно".

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