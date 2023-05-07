"Это что, за танцы? Жесть": россияне в ужасе о того, что устроил Билан на концерте в Дубае

Дима Билан на сцене в Дубае неожиданно снял мокрую от пота рубашку и стал размахивать ей в разные стороны.

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Дима Билан / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, инстаграм Дима Билан

Российский певец Дима Билан, который поддержал войну в Украине, попал в странный скандал.

Не успели россияне забыть его нетрезвое выступление Билана в Казахстане, как он снова сотворил нечто странное. Не исключено, что музыкант вновь перебрал с алкоголем.

В соцсетях артиста появилась запись с выступления в Дубае. На сцене он неожиданно снял мокрую от пота рубашку и стал размахивать ей в разные стороны, исполняя при этом странный танец.

видео дня

Спустя несколько секунд Билан вернулся к микрофону, но запел жутким низким голосом.

Несмотря на то, что певец написал, что ему просто было жарко, подписчики в соцсетях так не считают.

Некоторые из них сделали весьма смелые предположения о причинах такой выходки.

"Надо завязывать, а то можно все берега попутать", "Хореография на нуле", "Это что, танцы типа? Жесть", - пишут шокированные россияне.

Дима Билан / скриншот с видео

Как сообщал Главред, балерина Анастасия Волочкова осудила певца Диму Билана за то, что тот вышел на сцену пьяным.

Певец должен был выступить на закрытой вечеринке, и со сцены признался, что перебрал с алкоголем.

Смотрите видео, как Дима Билан вышел на сцену пьяным.

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