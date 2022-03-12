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"Эта война для того, чтобы вы боялись": Птушкин обратился к россиянам из-за войны в Украине

12 марта 2022, 13:10

Он призвал не верить российской пропаганде и объяснил почему.

Антон Птушкин
Антон Птушкин / Скрин из видео

Война, которую Россия развязала против Украины – отнюдь не освободительная, она захватническая и преступная. И теперь целое поколение россиян будет жить с клеймом этой войны.

Об этом заявил украинский телеведущий, путешественник и блогер Антон Птушкин. Он записал видеообращение к гражданам России, в котором объяснил, почему власти РФ и пропагандистским российским СМИ нельзя доверять, и почему Кремль старается обмануть даже своих граждан.

В первую очередь Птушкин опровергает российскую ложь о том, что якобы в Украине есть нацисты, и что россиян или русскоязычных здесь притесняют.

"Я – выходец с Донбасса (Птушкин родился и большую часть жизни провел в Луганске – ред.), разговариваю и создаю контент на русском языке и с недавнего времени живу в центре Киева. И за все эти годы я ни разу не столкнулся с открытой агрессией в свой адрес. За 10 лет в Киеве – это я вам точно скажу – мне гораздо легче увидеть нацистов на российских федеральных каналах, чем на улицах Украины", – подчеркнул он.

Телеведущий напомнил, что существование в Украине нацизма и антисемитизма также ранее опроверг глава Ассоциации еврейских общин Украины Иосиф Зисельс.

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Статья на Медиазоне, на которую ссылается Птушкин / Скрин

Миф о якобы притеснениях русскоязычного населения Украины и фашистов у власти постоянно повторяют пропагандистские российские СМИ. Но от неоднократного повторения эта ложь не станет правдой, отметил Птушкин.

И теперь этой ложью Москва пытается оправдать, например, бомбардировки Харькова и Мариуполя – городов, большинство жителей которых говорит на русском языке, и жители никогда не были бандеровцами или неонацистами, подчеркнул телеведущий.

Он добавил, что российские власти не позволяют россиянам иметь и высказывать свое собственное мнение.

"Так за вас решило ваше правительство и ваш президент. А на 24 февраля он решил, что и нам так нельзя. Прикрываясь ложью, он отдал приказ бомбить Украину", – подчеркнул Птушкин.

Он отметил, что эта война также предназначена для того, чтобы сами россияне боялись и чтобы они даже не пытались сравнивать свою жизнь с жизнью в других государствах.

"Почти весь свободный мир осудил эту войну, даже нейтральная Швейцария, а это вообще беспрецедентный случай. Россию в этом конфликте поддержали всего четыре страны: Беларусь, КНДР, Сирия, Эритрея. И после этого момента у вас не закралась мысль, что может Россия делает что-то не так? А после этого десятки компаний себе в убыток ушли из РФ, просто чтобы не нести репутационные риски – и у вас нигде не щелкнуло?", – обратился Птушкин ко всем россиянам.

Он отметил, что эта война – отнюдь не освободительная, а захватническая и преступная. И теперь целое поколение россиян будет жить с клеймом этой войны.

"Украину эта война сделает еще сильнее и еще свободнее. Но за это мы, скорее всего, заплатим бесконечно большую цену. Что будет с вами – решать вам", – подытожил телеведущий и блогер.

Напомним, ранее известный украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

В Генштабе ВСУ 12 марта – на 17-й день противостояния российскому вторжению – сообщили, что большинство российских подразделений на территории Украины уже деморализованы. Многие российские солдаты либо сдаются в плен, либо малыми группами бегут к границе.

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