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Эштон Катчер и Мила Кунис устроили дикие танцы на концерте Backstreet boys

Алена Кюпели
5 августа 2025, 13:09
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Голливудские актеры поделились своим весельем со всеми зрителями концерта.
Эштон Катчер и Мила Куни зажгли на концерте с
Эштон Катчер и Мила Куни зажгли на концерте с / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Что делали на концерте Мила Кунис и Эштон Катчер
  • Чем они покорили публику

Голливудский актеры Мила Кунис и Эштон Катчер знатно повеселились на концерте популярной в 90-е группы Backstreet boys. Редкое и очень веселое появление пары попало в СМИ и вызвало бурю эмоций.

Как пишет издание People, пару заметили на концерте Backstreet Boys в клубе "Сфера" в Лас-Вегасе.

видео дня

47-летний Катчер и 41-летняя Кунис танцевали и подпевали хиту группы 1999 года "I Want It That Way" с их третьего студийного альбома Millennium.

На видео видно, как пара поёт друг другу романтические слова песни, театрально жестикулируя руками. В какой-то момент актриса фильма "Очень плохие мамочки" прижала к себе мужа, и он обнял её за талию.

Они чуть не поцеловались, прежде чем отстраниться и прыгнуть под музыку.

"Они затмили всех своим весельем. Они оба были любезны с толпой и фанатами вокруг них", — написал в подписи Майкл Шон Маккейб, снявший видео.

Эштон Кутчер, Мила Кунис
Эштон Кутчер, Мила Кунис / ua.depositphotos.com

Чтобы сделать свой выход еще более милым, Кутчер и Кунис пришли на концерт в одинаковых нарядах: белых рубашках и темно-синих брюках.

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Напомним, ранее Кунис поделилась трогательным моментом, связанным со своей дочерью. Украинка по происхождению Кунис, поделилась деталями разговора с девочкой в программе Джоша Горовица.

Кроме того, ранее актриса опозорилась скандальным заявлением, когда назвала украинский борщ "русским супом".

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О персоне: Мила Кунис

Мила Кунис - американская актриса кино и телевидения.

Начала карьеру в 1993 году, снявшись в нескольких рекламных роликах. В 14 лет Кунис получила роль Джеки в сериале "Шоу 70-х", в котором снималась на протяжении восьми лет. С 1999 года актриса озвучивает Мег Гриффин в анимационном сериале "Гриффины". Её прорыв в кино произошёл в 2008 году с ролью в фильме "В пролёте". За свою более чем двадцатилетнюю карьеру снялась в около тридцати разножанровых фильмах, среди которых "Макс Пэйн", "Книга Илая", "Секс по дружбе", "Третий лишний", "Оз: Великий и Ужасный" и дилогия "Очень плохие мамочки".

Одной из наиболее значимых ролей актрисы в кино является роль балерины Лили в фильме "Чёрный лебедь", за которую она была награждена премией "Сатурн" и номинировалась на "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана, пишет Википедия.

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