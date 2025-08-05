В украшениях на миллион: жена футболиста Зинченко показала день рождения дочерей

Влада Седан показала фото с дня рождения своих маленьких дочерей.

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Семейство Зинченко отметило день рождения дочерей / Коллаж Главред, фото Instagram/ v.lada_sedan

Кратко:

Как отметили день рождения дочерей Зинченко

Какие украшения на праздник надела жена футболиста

Жена украинского футболиста Александра Зинченко, 29-летняя блогерша и журналистка Влада Седан показала, как они отпраздновали двойной день рождения своих дочерей - Леи и Евы.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

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Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Тематический праздник прошел в концепте "Frozen", где девочки были одеты в костюмы главной героини мультфильма - Эльзы.

Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Очевидно, что во время праздника детей развлекали аниматоры. Из фото можно увидеть, что на дне рождения было шоу мыльных пузырей и другие развлечения, которые так любят дети.

Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения / Фото Instagram/ v.lada_sedan

К слову, мама не отстала от своих принцесс и выглядела не хуже девочек, даже без наряда Эльзы. На ней были надеты дорогие украшения от известного французского бренда Van Cleef.

Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Только колье и серьги обошлись именитому футболисту в 1 млн 400 тысяч гривен.

Украшения жены Зинченко / Фото www.vancleefarpels.com

Украшения жены Зинченко / Фото www.vancleefarpels.com

Браслет жены Зинченко за 5600 евро / Фото www.vancleefarpels.com

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