В украшениях на миллион: жена футболиста Зинченко показала день рождения дочерей

Кратко:
- Как отметили день рождения дочерей Зинченко
- Какие украшения на праздник надела жена футболиста
Жена украинского футболиста Александра Зинченко, 29-летняя блогерша и журналистка Влада Седан показала, как они отпраздновали двойной день рождения своих дочерей - Леи и Евы.
Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.
Тематический праздник прошел в концепте "Frozen", где девочки были одеты в костюмы главной героини мультфильма - Эльзы.
Очевидно, что во время праздника детей развлекали аниматоры. Из фото можно увидеть, что на дне рождения было шоу мыльных пузырей и другие развлечения, которые так любят дети.
К слову, мама не отстала от своих принцесс и выглядела не хуже девочек, даже без наряда Эльзы. На ней были надеты дорогие украшения от известного французского бренда Van Cleef.
Только колье и серьги обошлись именитому футболисту в 1 млн 400 тысяч гривен.
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