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В украшениях на миллион: жена футболиста Зинченко показала день рождения дочерей

Алена Кюпели
5 августа 2025, 14:55
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Влада Седан показала фото с дня рождения своих маленьких дочерей.
Семейство Зинченко отметило день рождения дочерей
Семейство Зинченко отметило день рождения дочерей / Коллаж Главред, фото Instagram/ v.lada_sedan

Кратко:

  • Как отметили день рождения дочерей Зинченко
  • Какие украшения на праздник надела жена футболиста

Жена украинского футболиста Александра Зинченко, 29-летняя блогерша и журналистка Влада Седан показала, как они отпраздновали двойной день рождения своих дочерей - Леи и Евы.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

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Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения
Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Тематический праздник прошел в концепте "Frozen", где девочки были одеты в костюмы главной героини мультфильма - Эльзы.

Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения
Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Очевидно, что во время праздника детей развлекали аниматоры. Из фото можно увидеть, что на дне рождения было шоу мыльных пузырей и другие развлечения, которые так любят дети.

Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения
Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения / Фото Instagram/ v.lada_sedan

К слову, мама не отстала от своих принцесс и выглядела не хуже девочек, даже без наряда Эльзы. На ней были надеты дорогие украшения от известного французского бренда Van Cleef.

Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения
Жена футболиста Зинченко показала, как прошел детский день рождения / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Только колье и серьги обошлись именитому футболисту в 1 млн 400 тысяч гривен.

Украшения жены Зинченко
Украшения жены Зинченко / Фото www.vancleefarpels.com
Украшения жены Зинченко
Украшения жены Зинченко / Фото www.vancleefarpels.com
Браслет жены Зинченко за 5600 евро
Браслет жены Зинченко за 5600 евро / Фото www.vancleefarpels.com

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