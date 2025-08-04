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"Хотела прямо сейчас": экс-жена Кличко заинтриговала личными переменами

Анна Подгорная
4 августа 2025, 02:10
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Наталья Егорова объявила об открытии новой главы в ее жизни.
Наталья Егорова
Наталья Егорова сейчас - как выглядит бывшая жена Виталия Кличко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Кратко:

  • Наталья Егорова заговорила о своей потребности в переменах
  • Она нашла оригинальный способ эту потребность удовлетворить

Модель и певица Наталья Егорова всегда открыта к экспериментам. Например, в канун своего 50-летнего юбилея она решилась возобновить модельную карьеру, что ей удалось и весьма успешно.

Теперь она побаловала поклонников новым бьюти-преображением. Последние несколько лет Егорова носила прямое каре до середины шеи. Однако Наталья почувствовала необходимость открыть новую главу, зарядиться новой энергией, поэтому решилась убрать длину, а укладывать волосы крупными кудрями.

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"Иногда просто чувствуешь, что пришло время для смелого шага. Радикальная смена стиля, изменение энергетики, новая глава в моей жизни. От классической элегантности к дерзкому, игривому настроению — это та версия себя, которую я хотела встретить прямо сейчас", - написала в свое блоге в Instagram Наталья Егорова в комментарии к новой прическе.

Наталья Егорова
Наталья Егорова сейчас - как выглядит бывшая жена Виталия Кличко / instagram.com/natalia_yegorova
Наталья Егорова
Наталья Егорова сейчас - как выглядит бывшая жена Виталия Кличко / instagram.com/natalia_yegorova

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская отпраздновала свое 50-летие. В день юбилея артистка заговорила о главной роли.

Также известный украинский певец Юрко Юрченко публично обозвал и унизил Виктора Павлика. Юрченко раскрыл свое видение политической позиции бывшего друга, которую сам считает неприемлемой.

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О персоне: Наталья Егорова

Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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