"Хотела прямо сейчас": экс-жена Кличко заинтриговала личными переменами

Кратко:
- Наталья Егорова заговорила о своей потребности в переменах
- Она нашла оригинальный способ эту потребность удовлетворить
Модель и певица Наталья Егорова всегда открыта к экспериментам. Например, в канун своего 50-летнего юбилея она решилась возобновить модельную карьеру, что ей удалось и весьма успешно.
Теперь она побаловала поклонников новым бьюти-преображением. Последние несколько лет Егорова носила прямое каре до середины шеи. Однако Наталья почувствовала необходимость открыть новую главу, зарядиться новой энергией, поэтому решилась убрать длину, а укладывать волосы крупными кудрями.
"Иногда просто чувствуешь, что пришло время для смелого шага. Радикальная смена стиля, изменение энергетики, новая глава в моей жизни. От классической элегантности к дерзкому, игривому настроению — это та версия себя, которую я хотела встретить прямо сейчас", - написала в свое блоге в Instagram Наталья Егорова в комментарии к новой прическе.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, как украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская отпраздновала свое 50-летие. В день юбилея артистка заговорила о главной роли.
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О персоне: Наталья Егорова
Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.
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