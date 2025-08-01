Известный певец публично обозвал и унизил Виктора Павлика - что случилось

Вы узнаете:
- Юрко Юрченко высказался о Викторе Павлике
- Что его в нем разозлило
Украинский музыкант и фронтмен группы Yurcash Юрко Юрченко отписался от певца Виктора Павлика в Facebook, хотя дружил с ним 32 года.
Как поделился Юрко, ему не понравилось ругательство Павлика под публикацией памяти пророссийского певца. Он считает, что Павлик сохраняет политический нейтралитет, а это неприемлемо во время полномасштабной войны в Украине.
"Быть Народным Артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена – невозможно и неприемлемо! Каждый должен определиться!", - отметил Юрченко.
Артист уточнил, что знаком с Павликом еще с 1993 года и вместе с ним прошел суровые 90-е.
"У него всегда можно было одолжить 100 долларов. Он не отказывал. Я возвращал. Спасибо, Витя! Это правда!" - добавил музыкант.
Но он решил относиться к Павлику по принципах, а не держаться за воспоминания.
"Хватит быть скользкой улиткой-павликом!", - написал Юрченко.
В конце публикации фронтмен еще обратился и к украинцам.
"Или ты – наш! Или – пошел за Павликом! Удаляйте меня, если я вам мешаю!" - подытожил Юрко.
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О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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