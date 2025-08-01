Известный певец публично обозвал и унизил Виктора Павлика - что случилось

Юрко Юрченко объяснил, что же произошло.

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Виктор Павлик - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Павлик

Вы узнаете:

Юрко Юрченко высказался о Викторе Павлике

Что его в нем разозлило

Украинский музыкант и фронтмен группы Yurcash Юрко Юрченко отписался от певца Виктора Павлика в Facebook, хотя дружил с ним 32 года.

Как поделился Юрко, ему не понравилось ругательство Павлика под публикацией памяти пророссийского певца. Он считает, что Павлик сохраняет политический нейтралитет, а это неприемлемо во время полномасштабной войны в Украине.

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"Быть Народным Артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена – невозможно и неприемлемо! Каждый должен определиться!", - отметил Юрченко.

Артист уточнил, что знаком с Павликом еще с 1993 года и вместе с ним прошел суровые 90-е.

"У него всегда можно было одолжить 100 долларов. Он не отказывал. Я возвращал. Спасибо, Витя! Это правда!" - добавил музыкант.

Но он решил относиться к Павлику по принципах, а не держаться за воспоминания.

Виктор Павлик / фото: instagram.com, Виктор Павлик

"Хватит быть скользкой улиткой-павликом!", - написал Юрченко.

В конце публикации фронтмен еще обратился и к украинцам.

"Или ты – наш! Или – пошел за Павликом! Удаляйте меня, если я вам мешаю!" - подытожил Юрко.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

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О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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