"Обожаю": Наталья Могилевская показала мужа на прогулке по Киеву

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- Наталья Могилевская провела время с мужем
- Где они побывали
Украинская известная певица Наталья Могилевская на днях отпраздновала 50-летие и показала, как прогулялась со своим мужем Валентином по Киеву.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала праздничные кадры, на которых позировала в стильном полупрозрачном платье, жакете и на каблуках. Изюминкой образа стала красная помада на губах Натальи.
Сначала Могилевская с мужем прогулялись на Подоле, а затем поднялись на Андреевский спуск, где певица купила украшения.
"На каблах по брусчатке? Легко! Потому что есть сила и не гаснет! День рождения в родном Киеве! Обожаю — мой город и мои люди!" — написала Наталья под видео.
Празднование продолжилось в ресторане, а в конце Могилевская задула свечу на торте со слова благодарности всем, кто поддерживал ее на протяжении многих лет.
Отец Натальи Могилевской
Недавно певица показала архивное фото своего отца, который погиб в 1994 году в автокатастрофе, и немножко рассказала о нем.
"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала Могилевская.
Поклонники остались в восторге от фото и подчеркнули, что Наталья очень похожа на своего отца.
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Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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