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"Обожаю": Наталья Могилевская показала мужа на прогулке по Киеву

Элина Чигис
5 августа 2025, 09:12
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Наталья Могилевская выглядела абсолютно счастливой.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Наталья Могилевская провела время с мужем
  • Где они побывали

Украинская известная певица Наталья Могилевская на днях отпраздновала 50-летие и показала, как прогулялась со своим мужем Валентином по Киеву.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала праздничные кадры, на которых позировала в стильном полупрозрачном платье, жакете и на каблуках. Изюминкой образа стала красная помада на губах Натальи.

видео дня

Сначала Могилевская с мужем прогулялись на Подоле, а затем поднялись на Андреевский спуск, где певица купила украшения.

"На каблах по брусчатке? Легко! Потому что есть сила и не гаснет! День рождения в родном Киеве! Обожаю — мой город и мои люди!" — написала Наталья под видео.

Наталья Могилевская с мужем
Наталья Могилевская с мужем / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Празднование продолжилось в ресторане, а в конце Могилевская задула свечу на торте со слова благодарности всем, кто поддерживал ее на протяжении многих лет.

Наталья Могилевская в день рожденья
Наталья Могилевская в день рожденья / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Отец Натальи Могилевской

Недавно певица показала архивное фото своего отца, который погиб в 1994 году в автокатастрофе, и немножко рассказала о нем.

"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала Могилевская.

Поклонники остались в восторге от фото и подчеркнули, что Наталья очень похожа на своего отца.

Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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