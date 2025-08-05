Король Чарльз III избавляется от вещей покойной Елизаветы II: в Сети негодуют

Многие разглядели в решении короля Великобритании определенный символизм.

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Чарльз III выставил на продажу вещи королевы Елизаветы II / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что так возмутило общественность

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года британский трон унаследовал ее старший сын. В мае 2025 года король Чарльз III отметил вторую годовщину своего официального восхождения на престол.

Его мама правила Соединенным Королевством 70 лет, поэтому нередко новшества, которые вводит Чарльз III общество принимает тяжело и с возмущением. К примеру, новая политика о средствах передвижения британской королевской семьи уже вызвала бурное обсуждение в Сети.

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Как сообщает издание Daily Mail, король намерен продать любимый вертолет матери Sikorsky S-76C, который был в употреблении семьи с 2009 года. Предполагаемая сумма выручки - 5 млн фунтов стерлингов (около 6.5 миллионов долларов - прим. редактора). Его уже заменили более экологичными самолетами AgustaWestland AW139 - они потребляют меньше топлива, что вписывается в стратегию Чарльза III о "зеленой монархии".

На продажу также выставлен персональный автомобиль королевы Елизаветы II - Range Rover 2006 года выпуска с фигуркой лабрадора с тетеревом в пасти на капоте. Его оценивают в 70 тыс. фунтов стерлингов.

Продажа вещей, связанных с покойной королевой, вызвала в обществе ажиотаж и возмущение: некоторые люди полагают, что Чарльз III делает это намеренно, чтобы стать единоличным правителем в умах подданых, избежать сравнений с матерью и начать эру новой монархии. "Похоже, король пытается дистанцироваться от нашей покойной любимой королевы", "Он уже забыл про своих истинных подданных! Джонни-иностранец всегда на первом месте", "Я не могу его принять. БКС умерла вместе с прекрасной покойной королевой, к сожалению", "Он пытается стереть воспоминания о своей матери из наших умов. Какой вредный человечек. Прямо как Эндрю", "Экологически чистые самолеты, ха-ха. Только если на них летают элиты, а не мы, простые люди. Почему бы тебе не купить велосипед, Чарли?", "Итак, он продал лошадей нашей дорогой королевы, потом внедорожник, а теперь вертолет. Все для того, чтобы наполнить казну Паркер-Боулз. Неприятный человек. Неприятная пара", - пишут недовольные в Сети.

В Сети возмущены решением короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

В Сети возмущены решением короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

В Сети возмущены решением короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

В Сети возмущены решением короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

В Сети возмущены решением короля Чарльза III / Скриншот dailymail.co.uk

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О персоне: король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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