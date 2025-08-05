Гайтану не пускают к отцу, который в критическом состоянии - причина

Вы узнаете:
- Гайтана обратилась к поклонникам
- Что у нее случилось
Украинская певица Гайтана сообщила поклонникам о своих проблемах – ее отец серьезно болен.
Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, ее отец Клавер Эссами в критическом состоянии и находится в Республике Конго. Гайтана старается долететь к нему.
"Мой отец в критическом состоянии в Браззавиле. Вчера я пыталась улететь к нему из Цюриха, но мне не позволили сесть на самолет, потому что с украинским паспортом мне теперь нужна виза", - заявила певица.
Артистка не упускает руки и пробует решить сложную ситуацию, о чем рассказала подписчикам.
"Я поеду в консульство Республики Конго в Женеве. Я прошу о помощи всех, кто имеет контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне срочно выдали визу", - добавила Гайтана, но не уточнила, что именно случилось с ее отцом.
Дочка певицы Гайтаны
Ранее Гайтана показала свою дочку Сапфир-Николь с бантиками и в яркой куртке на канатных развлечениях.
"Возможно, наши дети больше не знают о том, как жить, но они точно лучше умеют чувствовать и наслаждаться им", - написала певица.
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О персоне: Гайтана
Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.
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