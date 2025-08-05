Гайтану не пускают к отцу, который в критическом состоянии - причина

Гайтана не собирается опускать руки.

https://stars.glavred.info/gaytanu-ne-puskayut-k-otcu-kotoryy-v-kriticheskom-sostoyanii-prichina-10687262.html Ссылка скопирована

Гайтана - проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Гайтана

Вы узнаете:

Гайтана обратилась к поклонникам

Что у нее случилось

Украинская певица Гайтана сообщила поклонникам о своих проблемах – ее отец серьезно болен.

Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, ее отец Клавер Эссами в критическом состоянии и находится в Республике Конго. Гайтана старается долететь к нему.

видео дня

"Мой отец в критическом состоянии в Браззавиле. Вчера я пыталась улететь к нему из Цюриха, но мне не позволили сесть на самолет, потому что с украинским паспортом мне теперь нужна виза", - заявила певица.

Гайтана с отцом / фото: скрин instagram.com, Гайтана

Артистка не упускает руки и пробует решить сложную ситуацию, о чем рассказала подписчикам.

"Я поеду в консульство Республики Конго в Женеве. Я прошу о помощи всех, кто имеет контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне срочно выдали визу", - добавила Гайтана, но не уточнила, что именно случилось с ее отцом.

Дочка Гайтаны / фото: instagram.com, Гайтана

Дочка певицы Гайтаны

Ранее Гайтана показала свою дочку Сапфир-Николь с бантиками и в яркой куртке на канатных развлечениях.

"Возможно, наши дети больше не знают о том, как жить, но они точно лучше умеют чувствовать и наслаждаться им", - написала певица.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Гайтана Гайтана-Лурдес Эссами — украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред