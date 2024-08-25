Еще одна красивая украинка: Налчаджиоглу засветился на фото с новой девушкой.

Мурат Налчаджиоглу не тратит время зря, и уже заводит новые приятные знакомства.

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Мурат Налчаджиоглу новости - Налчаджиоглу появился в компании новой девушки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

За спиной 47-летнего турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу два неудачных брака - с певицей-предательницей Ани Лорак и с украинской визажисткой Лилией Реус. Кроме того в июле закончились его полугодичные отношения с моделью Анастасией Фокси.

Расставалась пара со скандалом, от которого Мурат, впрочем, очень быстро оправился. И, похоже, готов искать новую любовь - в его блоге в Instagram появилось фото с девушкой.

На снимке пара вместе отдыхает на свадьбе общих друзей. Налчаджиоглу в кадре счастливо улыбается и обнимает спутницу за плечи.

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Девушкой, которая засветилась на снимке рядом с Муратом Налчаджиоглу оказалась Екатерина Жукова - украинский фотограф и организатор мероприятий. Сейчас она живет в Париже, где активно развивает свой бизнес.

На данный момент неизвестно, какие именно отношения связывают Жукову и Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу новости - Налчаджиоглу появился в компании новой девушки / instagram.com/muratnalca

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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