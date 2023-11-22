Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

Она упала на трибунах стадиона и пролетела шесть рядов.

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На концерте Робби Уильямса погибла фанатика / Коллаж Главред, фото Instagram/robbiewilliams, Pixabay

22 ноября стало известно о том, что скончалась женщина, которая была серьезно ранена во время концерта Робби Уильямса в Сиднее на прошлой неделе.

По информации The Guardian, представитель сиднейской больницы Сент-Винсент подтвердил, что женщина в возрасте 70 лет умерла в понедельник после падения с шести рядов сидений на стадионе "Альянц" в Мур-парке.

В критическом состоянии ее доставили в больницу Сент-Винсента, где ввели в искусственную кому.

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Отметим, что четыре дня назад фанат на концерте Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро умер от остановки сердца из-за экстремальных температур, когда волна жары прошла через большую часть Бразилии.

Свифт объявила о переносе своего субботнего вечернего концерта, заявив, что безопасность и благополучие ее поклонников, коллег-исполнителей и команды превыше всего.

В своем посте в Instagram Свифт сказала, что она "опустошена" смертью 23-летней Аны Клары Беневидес Мачадо и "охвачена горем".

Позже также стало плохо самой певице. В частности, фанаты сняли видео, как Свифт задыхается после очередного номера.

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