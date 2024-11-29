"Ещё один трофей": предательница Анна Asti похвасталась наградой в РФ

Предательница Анна Asti продолжает развлекать страну-оккупанта.

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Анна Asti - певица года в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Asti

Вы узнаете:

Анна Asti получила награду в стране-оккупанте РФ

Предательница поделилась новостью в соцсетях

Российская певица Анна Asti, которая родом из Черкасс, но предала родную страну и уехала зарабатывать в РФ кровавые российские рубли, стала артисткой 2024 года в террористической России.

Как стало известно из соцсетей запроданки, ее треки прослушали более 300 миллионов раз в российской соцсети VK.

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"Спасибо за награду "Артистка года" от vk ! Это огромное признание, которое стало возможным благодаря вам — мои космические! Каждый день я вдохновляюсь вашей поддержкой, и эта награда — результат нашей общей работы. Это не просто ещё один трофей, а настоящий стимул продолжать двигаться вперёд, творить и радовать вас новыми достижениями, а также удивлять вас. Спасибо всем, кто верит в меня, и моей команде за труд и веру. Люблю вас!" - написала певица.

Кстати, украинцы не пренебрегают творчеством предательницы Анны и продолжают слушать ее песни, выводя в топы на музыкальных платформах и в YouTube.

Asti уже не впервые стает певицей года в РФ, а в 2023 году получила российское гражданство и продолжает молчать о войне в ее родной стране.

Анна Asti получила награду / фото: скрин instagram.com, Анна Asti

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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин, который был на гастролях в США и Канаде, прилетел на Кипр и прогулялся с женой Аллой Пугачевой. Пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки.

А также Ксения Мишина уволилась с телеканала ТЕТ, где вела известное шоу "Я люблю Украину". Еще Ксения ушла и с телеканала "Мы Украина+", там она вела утреннее шоу "Просыпайся" в паре с Юрием Ткачем.

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Кто такая Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2024 года, где работает и ни слова не оговорилась о том, что РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины.

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