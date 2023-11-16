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Еще один известный российский актер просится на войну, чтобы убивать украинцев

Алена Кюпели
16 ноября 2023, 23:01
Престарелого артиста списали со счетов не только в кино, но и в жизни.
Актер рвался на фронт убивать украинцев
Актер рвался на фронт убивать украинцев / Коллаж Главред, фото скриншот фильма "Подольские курсанты", программа "Судьба человека "

Популярный российский актер Василий Мищенко, который прославился благодаря фильмам "Вечный зов", "Подольские курсанты", "Зорге" просился на фронт, чтобы убивать украинцев.

Об этом актёр сообщил больному пропагандисту и ненавистнику Украины Борису Корчевникову.

68-летний Мищенко не смог попасть на фронт, потому как ему отказали везде, мотивировав это его возрастом.

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Актер хотел попасть на фронт, потому как хотел быть там, "где сейчас для русских происходит самое важное". Между тем оказалось, что пенсионер не пригоден.

"Я говорю, дайте хоть в обоз, я не знаю, подвозить что-нибудь буду", — клянчил пенсионер.

Оказалось, что он также регулярно ездит на оккупированный россиянами Донбасс с гумпомощью. Он уверен, что "спецоперация была продиктована России самой жизнью".

Напомним, ранее одиозная российская певица-путинистка Вика Цыганова и ее муж-продюсер Вадим приехали развлекать на Донбасс русским и чеченских боевиков.

Ранее также украинская актриса Катя Кузнецова, которая прекратила всякое сотрудничество с Россией, которая напала на мирную Украину, поделилась своим мнением относительно путинистки, предательницы Оксаны Байрак.

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