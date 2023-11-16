Еще один известный российский актер просится на войну, чтобы убивать украинцев

Престарелого артиста списали со счетов не только в кино, но и в жизни.

https://stars.glavred.info/eshche-odin-izvestnyy-rossiyskiy-akter-prositsya-na-voynu-chtoby-ubivat-ukraincev-10517539.html Ссылка скопирована

Актер рвался на фронт убивать украинцев / Коллаж Главред, фото скриншот фильма "Подольские курсанты", программа "Судьба человека "

Популярный российский актер Василий Мищенко, который прославился благодаря фильмам "Вечный зов", "Подольские курсанты", "Зорге" просился на фронт, чтобы убивать украинцев.

Об этом актёр сообщил больному пропагандисту и ненавистнику Украины Борису Корчевникову.

68-летний Мищенко не смог попасть на фронт, потому как ему отказали везде, мотивировав это его возрастом.

видео дня

Актер хотел попасть на фронт, потому как хотел быть там, "где сейчас для русских происходит самое важное". Между тем оказалось, что пенсионер не пригоден.

"Я говорю, дайте хоть в обоз, я не знаю, подвозить что-нибудь буду", — клянчил пенсионер.

Оказалось, что он также регулярно ездит на оккупированный россиянами Донбасс с гумпомощью. Он уверен, что "спецоперация была продиктована России самой жизнью".

Напомним, ранее одиозная российская певица-путинистка Вика Цыганова и ее муж-продюсер Вадим приехали развлекать на Донбасс русским и чеченских боевиков.

Ранее также украинская актриса Катя Кузнецова, которая прекратила всякое сотрудничество с Россией, которая напала на мирную Украину, поделилась своим мнением относительно путинистки, предательницы Оксаны Байрак.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.