Еще не Верка, но уже звезда: Андрей Данилко показал себя в детстве

Легендарный украинский музыкант Андрей Данилко, в отличие от своего амплуа Верки Сердючки, человек застенчивый, и фотографируется редко. Зато охотно делится снимками из детства.
Так в блоге артиста в Instagram появился симпатичный фотопортрет Данилко в детстве. Своим поклонникам он предложил угадать, в какой году был сделан снимок.
В комментариях фанаты отмечают, что в детстве артист был очаровательным ребенком, и сохранил харизму и во взрослом возрасте. Другие отмечают его "стильную" челку - похоже, что ребенок подстриг ее самостоятельно.
Также некоторые почитатели таланта Данилко предположили, что детский портрет не реальное фото, а картинка, сгенерированная искусственным интеллектом на основе детских снимков знаменитости. Певец решил оставить эту интригу нераскрытой.
Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
Ранее украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская растрогала Сеть обращением к покойной матери в годовщину ее смерти. Анны Ивановны не стало в первые дни полномасштабного вторжения.
Также певец-воин Виталий Козловский рассказал, как его покойный отец оценил конфликт артиста с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Вражда на фоне финансов длится между ними уже более 10 лет.
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