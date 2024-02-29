Еще не Верка, но уже звезда: Андрей Данилко показал себя в детстве

Фанаты в один голос окрестили певца "сладкой булочкой".

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Андрей Данилко в детстве - артист показал детское фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Легендарный украинский музыкант Андрей Данилко, в отличие от своего амплуа Верки Сердючки, человек застенчивый, и фотографируется редко. Зато охотно делится снимками из детства.

Так в блоге артиста в Instagram появился симпатичный фотопортрет Данилко в детстве. Своим поклонникам он предложил угадать, в какой году был сделан снимок.

В комментариях фанаты отмечают, что в детстве артист был очаровательным ребенком, и сохранил харизму и во взрослом возрасте. Другие отмечают его "стильную" челку - похоже, что ребенок подстриг ее самостоятельно.

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Также некоторые почитатели таланта Данилко предположили, что детский портрет не реальное фото, а картинка, сгенерированная искусственным интеллектом на основе детских снимков знаменитости. Певец решил оставить эту интригу нераскрытой.

Андрей Данилко в детстве - артист показал детское фото / instagram.com/v_serduchka

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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