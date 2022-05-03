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"Елка - дерево, в дереве мозгов нет": Вячеслав Узелков "разнес" украинку Елку за выступления в РФ

3 мая 2022, 12:45

Боксер вспомнил про убеждения певицы задолго до войны в Украине.

Вячеслав Узелков раскритиковал украинку Елку за выступления в рф / Коллаж

42-летний профессиональный боксер и шоумен Вячеслав Узелков высказался в адрес уроженки Ужгорода Елизаветы Иванцив, она же - певица Елка, которая без малейших угрызений совести продолжает "кормиться" у страны агрессора, которая бомбит мирное население ее родины.

Недавно Елку поймали на горячем - артистка тщательно умалчивает войну в Украине, однако выступает на корпоративах в Сочи. При этом она не забыла исполнить свой хит Прованс, в котором упоминается аэропорт в Борисполе (Украина).

Подобное кощунство вызвало немало возмущений в Сети. Мимо этого случая не смог пройти Узелков - он рассказал, что Елка всегда сторонилась украинских коллег, и сейчас ее молчание - преступно.

"Кстати, помню еще далекие времена, когда мы состязались на тв шоу Битва наций, и эта [женщина легкого поведения - неценз.], работая на украинском тв, ни разу не подошла и не поздоровалась с нашей командой. Так теперь, давайте в комментариях напомним, какая [женщина легкого поведения - неценз.] работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою [ягодицы - неценз.]", - поделился боксер.

Вячеслав Узелков раскритиковал украинку Елку за выступления в рф / instagram.com/uzelkov_official

В комментариях певицу Елку называют путинской подстилкой, и, похоже, ничуть не жалеют, что предательница покинула Украину:

"Таким тут немає що робити! путінська підстилка!"

"Продалась".

"Продала Україну - продасть і росію. Треба тільки час..."

"Елка - дерево... В дереве мозгов нет..."

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Отметим, что украинские исполнители Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине, а также Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Артур Пирожков, который родился в Донецке и также молчит о зверствах российской армии в Украине, выступят для зрителей из РФ на популярном турецком курорте в Белеке.

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