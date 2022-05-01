Родившаяся в Ужгороде Елка развлекает россиян в Сочи и молчит о войне на родине / скриншот

Уроженка украинского Ужгорода, певица Елизавета Иванцев, более известная под псевдонимом Елка, развлекает россиян в Сочи.

Там звезда исполнила несколько собственных хитов перед толпой россиян.

Мероприятие состоялось 30 апреля вечером и было приурочено к празднованию корпоратива местной автокомпании, сообщили в Telegram-канале "Боже, яке к*нчене".

На опубликованных кадрых видно, что исполнительница точно выбрала две свои культовые песни – "Прованс" и "На большом воздушном шаре". Интересно, что артистку сняли именно в тот момент, когда она пела: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете".

Читайте также"Человек поверил, что он - Мессия": Андрей Данилко рассказал, почему Путин развязал войну в УкраинеНа это автор Telegram-канала, украинский комик и ведущий Алексей Дурнев добавил, что Елке стоит придумать новое место для того, чтобы присесть, ведь в Борисполе ее отныне никто не ждет.

Примечательно, что с начала полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией в Украине, Елка заняла "молчаливую" позицию, оставшись жить и работать в России, поддерживая этим кровавую политику Кремля.

Отметим, что украинские исполнители Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине, а также Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Артур Пирожков, который родился в Донецке и также молчит о зверствах российской армии в Украине, выступят для зрителей из РФ на популярном турецком курорте в Белеке.

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