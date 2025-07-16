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Экс-участница дуэта "Алиби" показала взрослого сына

Алена Кюпели
16 июля 2025, 23:11
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Анна Завальская из "Алиби" показала, как сильно вырос ее сын.
Анна Заволжская показала взрослого сына
Анна Заволжская показала взрослого сына / Коллаж Главред, фото Instagram/anna_zavalskaya

Кратко:

  • Где сейчас Анна Завальская из "Алиби"
  • Как выглядит сын Анны Завальской

Украинская певица Анна Завальская, которая когда-то была участницей поп-коллектива "Алиби" и долгие годы выступала со своей сестрой Алиной, показала своего взрослого сына.

Соответствующим фото знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня
Анна Завальская показала, как выглядит ее сын
Анна Завальская показала, как выглядит ее сын / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Певица показала, как отдыхает со своим сыном.

Анна Завальская показала, как выглядит ее сын
Анна Завальская показала, как выглядит ее сын / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Отметим, что в еще в 2015-м году стало известно о тайной свадьбе Анны. Избранником певицы оказался композитор Дмитрий Саратский. Спустя год у пары родился сын.

Анна Завальская показала, как выглядит ее сын
Анна Завальская показала, как выглядит ее сын / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Ранее также стало известно о том, что сестры Завальские какое-то время дружили с музыкальным продюсером Цекало, который превратился в агрессора, как только получил от них отказ.

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