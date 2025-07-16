Экс-участница дуэта "Алиби" показала взрослого сына

Анна Завальская из "Алиби" показала, как сильно вырос ее сын.

https://stars.glavred.info/eks-uchastnica-dueta-alibi-pokazala-vzroslogo-syna-10682063.html Ссылка скопирована

Анна Заволжская показала взрослого сына / Коллаж Главред, фото Instagram/anna_zavalskaya

Кратко:

Где сейчас Анна Завальская из "Алиби"

Как выглядит сын Анны Завальской

Украинская певица Анна Завальская, которая когда-то была участницей поп-коллектива "Алиби" и долгие годы выступала со своей сестрой Алиной, показала своего взрослого сына.

Соответствующим фото знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Анна Завальская показала, как выглядит ее сын / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Певица показала, как отдыхает со своим сыном.

Анна Завальская показала, как выглядит ее сын / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Отметим, что в еще в 2015-м году стало известно о тайной свадьбе Анны. Избранником певицы оказался композитор Дмитрий Саратский. Спустя год у пары родился сын.

Анна Завальская показала, как выглядит ее сын / Фото Instagram/anna_zavalskaya

Ранее также стало известно о том, что сестры Завальские какое-то время дружили с музыкальным продюсером Цекало, который превратился в агрессора, как только получил от них отказ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред