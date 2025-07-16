Экс-участница дуэта "Алиби" показала взрослого сына

Кратко:
- Где сейчас Анна Завальская из "Алиби"
- Как выглядит сын Анны Завальской
Украинская певица Анна Завальская, которая когда-то была участницей поп-коллектива "Алиби" и долгие годы выступала со своей сестрой Алиной, показала своего взрослого сына.
Соответствующим фото знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Певица показала, как отдыхает со своим сыном.
Отметим, что в еще в 2015-м году стало известно о тайной свадьбе Анны. Избранником певицы оказался композитор Дмитрий Саратский. Спустя год у пары родился сын.
Ранее также стало известно о том, что сестры Завальские какое-то время дружили с музыкальным продюсером Цекало, который превратился в агрессора, как только получил от них отказ.
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.
А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию. для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.
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