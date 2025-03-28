Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери

Ведущая показала свой новый образ и вспомнила Монику Белуччи.

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Маша Ефросинина примерила новый лук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Кратко:

Ефросинина стала блондинкой

Кого она вспомнила в своем посте

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина примерила на себя образ блондинки.

На своей странице в Instagram, ведущая поделилась размышления на тему трансформации женщины во время войны, а также вспомнила фильм "Милена", где сыграла легендарная итальянская актриса.

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Ефросинина показалась в новом образе / Фото Instagram/mashaefrosinina

Ефросинина показалась в новом образе / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Мой любимый фильм с Моникой Белуччи, роль в котором так сильно меня поражала в разные годы моей жизни – "Малена". Кто видел, тот понимает, о чем я. Невероятно сексуальная, красивая, глубокая Моника играет женщину, bbftt321 которая под давлением страшных реалий военных суток проходит трагическую личную трансформацию. Режиссер Джозеппе Торнаторе решил усилить передачу трансформации и внешним видом героини – она становится блондинкой", - говорит Ефросинина.

Ефросинина показалась в новом образе / Фото Instagram/mashaefrosinina

По словам Ефросининой, каждой девушке хватает поводов для трансформаций в эти годы, и они гораздо глубже, чем просто изменить цвет волос.

Ефросинина показалась в новом образе / Фото Instagram/mashaefrosinina

Она также добавила, что ее личная трансформация и эксперимент ей понравились.

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Как ранее писал Главред, накануне Ефросинина сообщила, что пала жертвой вируса, которым сейчас болеют многие. Симптомы оказались настолько сильными, что ей потребовалась профессиональная помощь медиков.

инфографика ефросинина / инфографика: Главред

Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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