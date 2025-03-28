Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери

Кратко:
- Ефросинина стала блондинкой
- Кого она вспомнила в своем посте
Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина примерила на себя образ блондинки.
На своей странице в Instagram, ведущая поделилась размышления на тему трансформации женщины во время войны, а также вспомнила фильм "Милена", где сыграла легендарная итальянская актриса.
"Мой любимый фильм с Моникой Белуччи, роль в котором так сильно меня поражала в разные годы моей жизни – "Малена". Кто видел, тот понимает, о чем я. Невероятно сексуальная, красивая, глубокая Моника играет женщину, bbftt321 которая под давлением страшных реалий военных суток проходит трагическую личную трансформацию. Режиссер Джозеппе Торнаторе решил усилить передачу трансформации и внешним видом героини – она становится блондинкой", - говорит Ефросинина.
По словам Ефросининой, каждой девушке хватает поводов для трансформаций в эти годы, и они гораздо глубже, чем просто изменить цвет волос.
Она также добавила, что ее личная трансформация и эксперимент ей понравились.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее писал Главред, накануне Ефросинина сообщила, что пала жертвой вируса, которым сейчас болеют многие. Симптомы оказались настолько сильными, что ей потребовалась профессиональная помощь медиков.
Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.
Вас также может заинтересовать:
- "Приседать и приседать": Ефросинина повторила голый образ жены Канье Уэста
- Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери
- "Везли тело из Севастополя": Маша Ефросинина поделилась своей болью
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред