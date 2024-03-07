"Едут с презрением, как в отстойник": Россия превратила Донбасс в помойку - Охлобыстин

Известный артист-путинист Иван Охлобыстин заявил о том, что страна-агрессора Россия давно превратила Донбасс в помойку.

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По словам путиниста Охлобыстина, людей артист, прибывающий на нынешний Донбасс, "вынужден пересилить отвращение" / коллаж Главред, фото УНИАН

Сегодня временно оккупированные районы Донбасса – что-то вроде отстойника для политиков, блогеров и артистов, которых кремлевские бонзы их отправляют в качестве наказания за разные проступки. Об этом заявил скандально известный путинист-актер и в прошлом сценарист из страны-агрессора РФ Иван Охлобыстин.

"Превратили Донбасс в помойку. Людей это очень коробит, они возмущены. Зачем их туда везут? Это – не прачечная". Почему к ним относятся как к помойке?", — недовольный Охлобыстин.

По словам путиниста, людей артист, прибывающий на нынешний Донбасс, "вынужден пересилить отвращение, покривляться перед жителями" ‒ просто для того, чтобы "сверху" ему галочку поставили".

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"Он едет не потому, что ему нравится Донбасс, нравятся люди там. А едет с презрением, как в отстойник, отбыть и уехать", - посетовал Охлобыстин.

Кто такой Иван Охлобыстин? Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".

Напомним, когда Филиппу Киркорову из-за участия в скандальной голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой стали перекрывать кислород, то певец помчался "замаливать грех" на временно оккупированные РФ украинские территории.

В частности, он прикатил в оккупированную Горловку, где выступал в больнице перед ранеными солдатами страны-агрессора. Но спел им почему-то не "Я буду твоим дождем", а песню легендарнойукраинской артистки Ирины Билык "Снег".

До того Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.

Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.

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