"Едут с презрением, как в отстойник": Россия превратила Донбасс в помойку - Охлобыстин

Сегодня временно оккупированные районы Донбасса – что-то вроде отстойника для политиков, блогеров и артистов, которых кремлевские бонзы их отправляют в качестве наказания за разные проступки. Об этом заявил скандально известный путинист-актер и в прошлом сценарист из страны-агрессора РФ Иван Охлобыстин.
"Превратили Донбасс в помойку. Людей это очень коробит, они возмущены. Зачем их туда везут? Это – не прачечная". Почему к ним относятся как к помойке?", — недовольный Охлобыстин.
По словам путиниста, людей артист, прибывающий на нынешний Донбасс, "вынужден пересилить отвращение, покривляться перед жителями" ‒ просто для того, чтобы "сверху" ему галочку поставили".
"Он едет не потому, что ему нравится Донбасс, нравятся люди там. А едет с презрением, как в отстойник, отбыть и уехать", - посетовал Охлобыстин.
Кто такой Иван Охлобыстин?
Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".
Напомним, когда Филиппу Киркорову из-за участия в скандальной голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой стали перекрывать кислород, то певец помчался "замаливать грех" на временно оккупированные РФ украинские территории.
В частности, он прикатил в оккупированную Горловку, где выступал в больнице перед ранеными солдатами страны-агрессора. Но спел им почему-то не "Я буду твоим дождем", а песню легендарнойукраинской артистки Ирины Билык "Снег".
До того Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.
Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- "Дьявол их запутал": Охлобыстин выдал мракобесие насчет уехавших из РФ артистов
- "Клоун"-путинист Охлобыстин разнылся, что Макаревич "сделал ему больно"
- "Я конченный, в РФ ничего не умеют": Охлобыстина ненадолго отпустило слабоумие