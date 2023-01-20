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Джон Ледженд и Крисси Тейген рассекретили имя и пол новорожденного ребенка

20 января 2023, 12:00
Также звездная пара опубликовала первый снимок малыша в компании брата и сестры.
Крисси Тейген, Джон Ледженд
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями в четвертый раз / instagram.com/chrissyteigen

Американский певец и актер, обладатель премий Тони, Оскар, Грэмми и Эмми Джон Ледженд и его жена, модель и ведущая Крисси Тейген официально заявили о появлении на свет их четвертого ребенка.

На страницах селебритис в Instagram появилось первое фото новорожденного. В семье Тейген и Ледженда появилась еще одна девочка - Эсти Максин Стивенс (настоящая фамилия музыканта). Малышка родилась путем кесарева сечения, и они с мамой уже прибыли домой. Там Эсти впервые познакомилась с старшей сестрой Луной и братом Майлзом.

Джон Ледженд в социальных сетях написал, что считает новорожденную дочь настоящим благословением. После смерти их с Тейген третьего ребенка, пара была очень подавлена, и новость о беременности Крисси принесла им много счастья.

"В пятницу мы приветствовали Эсти Максин Стивенс в нашей семье, и наш дом переполнен любовью и радостью. Я в восторге от силы и стойкости Крисси, и я так взволнован, увидев, как Луна и Майлз обнимают свою младшую сестру. Я безгранично благодарен, но это кажется недостаточно громким словом…" - пишет Ледженд.

Тейген в свою очередь рассказала, как младшую сестру восприняли старшие дети и муж: "Она здесь! Эсти Максин Стивенс - в доме шумно, и наша семья не может быть счастливее. Папа по ночам льет слезы радости, видя, что Луна и Майлз переполнены любовью, и я узнала, что тебе все еще нужны подгузники даже с кесаревым сечением!? Мы в блаженстве. Спасибо за всю любовь и добрые пожелания - мы все это чувствуем!"

Луна, Майлз и Эсти - дети Тейген и Ледженда
Луна, Майлз и малышка Эсти - дети Тейген и Ледженда / instagram.com/chrissyteigen

Ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

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