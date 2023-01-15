После смерти ребенка и страшной депрессии: обладатель 10 "Грэмми" стал отцом

Американский певец и актер, обладатель премий Тони, Оскар, Грэмми и Эмми Джон Ледженд и его жена, модель и ведущая Крисси Тейген стали родителями в четвертый раз.
В социальных сетях счастливые родители пока хранят молчание, однако счастливой новостью Ледженд поделился во время концерта, которой состоялся у артиста в День рождения его младшего сына. Об этом сообщает издание Page Six.
Малыш появился на свет утром, а уже вечером Джон рассказал, что Тейген подарила ему ребенка. Артист присутствовал при родах, сильно вымотался и практически не спал. "Какой благословенный день", - воскликнул он.
Джон Ледженд и Крисси Тейген уже являются родителями дочери Луны Симоны Стивенс (род. 14 апреля 2016) и сына Майлза Теодора Стивенса (род. в мае 2018). Дети были зачаты при помощи ЭКО.
Третий ребенок, мальчик по имени Джек, появился в 2020 году сильно недоношенным, и не смог выжить. После этого Тейген долгое время находилась в глубокой депрессии из-за потери ребенка.
Чтобы привести в мир еще одного малыша, Крисси перенесла множество изнуряющих процедур и уколов. Имя новорожденного сына звездная пара пока держит в секрете.
Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.
Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
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