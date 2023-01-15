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После смерти ребенка и страшной депрессии: обладатель 10 "Грэмми" стал отцом

15 января 2023, 16:24
Джон Ледженд и Крисси Тейген принимают поздравления по поводу рождения четвертого малыша.
Джон Ледженд, Крисси Тейген
Джон Ледженд и Крисси Тейген стали родителями в четвертый раз / instagram.com/johnlegend

Американский певец и актер, обладатель премий Тони, Оскар, Грэмми и Эмми Джон Ледженд и его жена, модель и ведущая Крисси Тейген стали родителями в четвертый раз.

В социальных сетях счастливые родители пока хранят молчание, однако счастливой новостью Ледженд поделился во время концерта, которой состоялся у артиста в День рождения его младшего сына. Об этом сообщает издание Page Six.

Малыш появился на свет утром, а уже вечером Джон рассказал, что Тейген подарила ему ребенка. Артист присутствовал при родах, сильно вымотался и практически не спал. "Какой благословенный день", - воскликнул он.

Джон Ледженд и Крисси Тейген уже являются родителями дочери Луны Симоны Стивенс (род. 14 апреля 2016) и сына Майлза Теодора Стивенса (род. в мае 2018). Дети были зачаты при помощи ЭКО.

Третий ребенок, мальчик по имени Джек, появился в 2020 году сильно недоношенным, и не смог выжить. После этого Тейген долгое время находилась в глубокой депрессии из-за потери ребенка.

Чтобы привести в мир еще одного малыша, Крисси перенесла множество изнуряющих процедур и уколов. Имя новорожденного сына звездная пара пока держит в секрете.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

Другие новости:

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