Джей Ло посветила идеальными формами на пляже

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на пляжный отдых и ей действительно есть чем похвастаться.
По информации Page Six, 54-летняя певица продемонстрировала свой потрясающий пресс в горячем бикини на Сент-Бартсе.
Лопес прогуливалась вдоль побережья Карибского моря, обернув нижнюю часть тела бледно-розовым полотенцем, дополнив ее соломенной шляпой от солнца и шикарными солнцезащитными очками известного бренда.
Фото горячей Джей Ло можно посмотреть тут
Делая шаги, Лопес, казалось, напевала песню. Возможно, она репетировала мелодии из своего будущего альбома и сопровождающего его музыкального фильма "This Is Me… Now", сопутствующего проекта к ее пластинке 2002 года "This Is Me… then".
Напомним, ранее стало известно о том, что Дженнифер Лопес и ее муж, оскароносный актер и режиссер Бен Аффлек до сих пор борются с серьезными психологическими проблемами, к которым привел их первым разрыв в 2004 году.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
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