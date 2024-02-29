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Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание о нарцистической матери

Алена Кюпели
29 февраля 2024, 23:03
Певица, выросшая в Бронксе с двумя братьями и сестрами, заявила, что не получила достаточно любви от своих родителей.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес считает себя недолюбленным ребенком/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/JLoBeauty

Латиноамериканская певица Дженнифер Лопес поразмышляла о своем детстве в откровенном моменте в своем новом документальном фильме "Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали".

Певица, выросшая в Бронксе с двумя братьями и сестрами, заявила, что не получила достаточно любви от своих родителей, пишет Page Six.

"Когда я росла, я всегда искала кого-нибудь, кто заставил бы меня почувствовать себя любимой", — сказала она зрителям.

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"Я была средним ребенком, не младенцем, не первенцем… просто теряешься между всем этим", — продолжила 54-летняя актриса, вспоминая своих 56-летнюю сестру Лесли и Линду, 52 года.

Лопес также рассказала о своих родителях, Гваделупе Родригес и Дэвиде Лопес, которые развелись в 90-х.

"Отец меня очень игнорировал, потому что он всегда работал по ночам, а потом весь день спал, и я не чувствовала, что у меня с ним достаточно связи", — сказала она.

"Моя мама была самовлюбленной, находилась в центре внимания и вела жизнь тусовщика", — добавила Лопес.

Автор песен ранее упоминала о своих непростых отношениях с матерью в документальном фильме Netflix 2022 года "Перерыв".

Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (по нынешнему курсу ‒ более 188 млн гривен) выступила на открытии элитной гостиницы One&Only One Za'abeel в Дубае (ОАЭ).

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

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Дженнифер Лопес Бен Аффлек новости шоу бизнеса
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