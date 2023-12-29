Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

Китайский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан якобы был экстренно доставлен в больницу Линь Шань в Шанхае в критическом состоянии.

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Джеки Чан якобы в критическом состоянии в больнице / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Легендарный китайский актер и каскадер Джеки Чан якобы был экстренно доставлен в критическом состоянии в больницу Линь Шань в Шанхае. Об этом сообщает портал Meta MMA.

Как сообщают СМИ, медики актеру оказывают всю необходимую помощь. А любимая информация о госпитализации Джеки Чана активно удаляется из китайских соцсетей.

По состоянию на данный момент официальной информации о состоянии мастера боевых искусств нет. Родные и друзья актера не комментируют его госпитализацию.

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Есть, что Джеки Чан получил тяжелую черепно-мозговую травму во время съемок (вероятно, фильма "Проджект Пи") на Балканах. Скоро всего, актеру пришлось перенести сложную операцию ‒ ведь у него уже давно проблемы с подвижностью. Чан известен тем, что много лет подряд исполнял трюки в своих фильмах самостоятельно ‒ без дублеров. И поэтому регулярно получал довольно серьезные травмы.

Напомним, ранее стало известно о смертм главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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