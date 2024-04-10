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Джеки Чан отпраздновал юбилей и порадовал фанатов ретроснимками

Дмитрий Видоменко
10 апреля 2024, 02:00
Легендарному артисту Джеки Чану 7 апреля исполнилось 70 лет. Он до сих пор снимается в кино и многие трюки исполняет самостоятельно.
Чан, юбилей
Джеки Чану исполнилось 70 лет / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Легендарному китайскому артисту, режиссеру и постановщику трюков Джеки Чану исполнилось 70 лет. Юбилей он отметил ностальгическим постом в Instagram.

"Еще сегодня многие друзья напоминали мне: "Джеки, тебе исполняется 70 лет!" Каждый раз, когда я слышу эту цифру, у меня на секунду останавливается сердце – мне уже 70 лет? После того, как я оправился от шока, второе, что пришло мне на ум, — это высказывание моего старшего брата Саммо Хунга, которое однажды сказал: "Стареть — это счастье". Особенно нам, каскадерам, мы не знаем, как нам повезло, что мы можем стареть", — написал Чан.

Затем звезда отметил, что проработал в киноиндустрии уже 62 года и "всегда был готов пробовать что-то новое для фильма, независимо от того, сложный ли это трюк или революционная внешность персонажа".

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"Я дорожу каждым моментом, потому что мне повезло, что я все еще снимаюсь сегодня", — сказал он.

Кроме того, артист в посте также показал коллекцию фотоснимков за всю свою долгу карьеру в кино.

Чем прославился Джеки Чан

Джеки Чан - гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссёр Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР, пишет Википедия.

Напомним, ранее стало известно о смерти главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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