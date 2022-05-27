Джеджула подал в суд на свою бывшую

Андрей Джеджула разводится с новой женой/ Instagram

Экс-жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус рассказала, что во время войны ее бывший подал на нее в суд.

Юлия поделилась, что когда началась война, она была дома с годовалой дочерью Джеджулы Аделиной. Впрочем, говорит Леус, экс-муж ей не позвонил и не поинтересовался как они, пишет ТСН.

Позже Юля сама позвонила экс-благоверному и он вывез их к себе на дачу, говорится в программе "Зірковий шлях". Дальше, вспоминает Юлия Леус, она уехала за границу. Но пробыла там недолго и вернулась в Украину, в город Хмельницкий. И там экс супругу Джеджулы ждал сюрприз – от Андрея ей пришла повестка в суд.

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"Вот такой он подлый человек. Он же на меня подал в суд, отстаивает честь и достоинство. Недавно пришла повестка, что 8 или 9 июня мне в суд. Какие у человека честь и достоинство, если он в войну на меня в суд подает? " – сказала Леус.

По словам Юлии, бывший так поступил из-за того, что через суд хочет опровергнуть ее слова о том, что Джеджула ее избивал, обзывал и издевался.

Напомним, скандал у пары разгорелся давно. По словам Джеджулы, женщина обращалась с ним пренебрежительно, оскорбляла и обзывала. Он уточнил, что Леус не была известна до брака с ним, назвал ее "замечательным манипулятором, который научился жить за счет таких дураков, как он" и поведение назвал хайпом.