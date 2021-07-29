Жена Джеджулы обвинила его в избиении и унижении - телеведущий публично ответил

Андрей Джеджула / instagram.com/djedjula/

Юлия Леус и Анджей Джеджула не живут вместе после последней ссоры, но девушка решила прояснить некоторые подробности их совместной жизни.

В интервью для YouTube-канала "Олицкая", Леус рассказала, что познакомились с ним в караоке. В начале отношений, говорит, Андрей был очень внимательный, веселый и радовал ее комплиментами.

Но она рассказала, что уже через два месяца после свадьбы он начал ее избивать.

"Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым", — вспомнила Юля.Читайте такжеАндрей Джеджула впервые и без утайки рассказал о скандале с женой

После этого, по словам Леус, Андрей ударил ее головой о стену. Говорит, что Джеджула очень ревновал, запрещал здороваться с друзьями и заставил отписаться любимую в фотоблоге от страниц всех мужчин. Она также обвинила его в подлости, и в том, что Андрей подмешивал ей наркотики в кофе.

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Она ложилась на сохранение потому что, по ее словам, муж толкал ее на разбитые осколки ваз дома.

Кроме того, Юля рассказала, что однажды нашла в телефоне ведущего сексуальное видео, которое он тайно снял с другой девушкой. Тогда Андрей объяснил это тем, что сможет его использовать, чтобы отомстить при случае. Ролики Леус удалила.

Сейчас Юлия и Андрей не могут развестись пока их совместной дочери не исполнится год. Впрочем, Леус решительно настроена официально разорвать отношения со звездным мужем.

Андрей Джеджула в своем Instagram рассказал, что его жена захотела больше внимания.

"Моей жене не ймется. По всему миру началась четвертая, пятая волна. А у нас какая-то очередная волна гряземетания, желтушности и гадостей со стороны Юлии Анатольевны, надеюсь, фамилию изменит назад на Леус, чтобы мою не позорить. Передайте моей, надеюсь в ближайшее время, когда нас разведут, экс-жене, что Трою тоже я разрушил, три крестовых похода на моей совести, все теракты на планете Земля - тоже я. Разыгравшейся фантазии надо как-то дать ответ. Подозреваю, что нам снова придется поговорить. Поэтому ждите ближайших эфиров, но на этот раз раз уже с фактами, Юлия Анатольевна", - сказал Джеджула.

Поклонники Андрея, в свою очередь, советуют ему держать себя в руках и не выносить сор из избы.