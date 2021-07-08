Андрей Джеджула впервые и без утайки рассказал о скандале с женой

Андрей Джеджула / instagram.com/djedjula/

Юлия Леус недавно сообщила в соцсетях о том, что поссорилась с мужем и отцом своей дочери и бросила его. По словам девушки, она вызывала на него полицию, и Джеджула ей угрожал.

Недавно телеведущий ответил на ее обвинения и рассказал, что из-за Леус его уволили с канала. Теперь он не связан контрактом, и решил сообщить обратную сторону обвинений модели.

Джеджула в Instagram объяснил, что ранее никак не реагировал на негативные высказывания жены в его адрес, потому что сначала она была беременная, потом кормила дочку грудью. Он молча знимался всем по дому, но когда кормление закончилось, отказался "повиноваться" жене.Читайте такжеЖена бросила Андрея Джеджулу и вызвала на него наряд полиции

По словам Джеджулы, женщина обращалась с ним пренебрежительно, оскорбляла и обзывала. Он уточнил, что Леус не была известна до брака с ним, назвал ее "замечательным манипулятором, который научился жить за счет таких дураков, как он" и поведение назвал хайпом.

Он опубликовал несколько страниц текста, где подробно изложил, что его жена за всю жизнь почти никогда не работала.

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"Вы спросите меня, почему я так много показываю в инстаграм-сторис? Потому что это единственный шанс показать реальное положение вещей во время клеветы, которая началась с конца декабря! Я выбрал позицию не отвечать, а делом доказывать свою правоту! Каждый день я все меньше времени проводил с ребенком. Зачем рассказывать, что тебе не помогают, когда ты лишь плюешь на руку, которая хочет помочь?", – говорит он.

Последний скандал тянется с того времени, как он возил отца на процедуры в больницу, и тот на несколько дней остановися дома у сына. Мужчина заболел и Андрей буквально носил его на руках в туалет. Леус же поругалась с ним, и уехала в дом парня своей дочки. Но потом Джеджула ночью узнал, что та куда-то поехала на такси. Из-за отказа женщины рассказать, что с дочкой он обратился в полицию.

Анджей Джеджула и Юлия Леус - что известно о новом скандале

В декабре в 2020-м между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт - она легла на сохраниение в больницу, в то время, как ведущий делал ремонт.

Она заявила, что у нее угроза выкидыша и обвиняла в этом Андрея, в то время, как телеведущему пришлось давать интервью, где он оправдывался и раскрывал подробности их отношений.

Недавно Блия Леус переболела коронавирусом. Обвинила она в этом отца телеведущего, который якобы принес заразу в их дом.