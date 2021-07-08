УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Андрей Джеджула впервые и без утайки рассказал о скандале с женой

8 июля 2021, 12:10

Украинский телеведущий Андрей Джеджула после длительного молчания озвучил другую сторону в ссоре, которую Юлия Леус вынесла на публику.

Андрей Джеджула
Андрей Джеджула / instagram.com/djedjula/

Юлия Леус недавно сообщила в соцсетях о том, что поссорилась с мужем и отцом своей дочери и бросила его. По словам девушки, она вызывала на него полицию, и Джеджула ей угрожал.

Недавно телеведущий ответил на ее обвинения и рассказал, что из-за Леус его уволили с канала. Теперь он не связан контрактом, и решил сообщить обратную сторону обвинений модели.

Джеджула в Instagram объяснил, что ранее никак не реагировал на негативные высказывания жены в его адрес, потому что сначала она была беременная, потом кормила дочку грудью. Он молча знимался всем по дому, но когда кормление закончилось, отказался "повиноваться" жене.Читайте такжеЖена бросила Андрея Джеджулу и вызвала на него наряд полиции

По словам Джеджулы, женщина обращалась с ним пренебрежительно, оскорбляла и обзывала. Он уточнил, что Леус не была известна до брака с ним, назвал ее "замечательным манипулятором, который научился жить за счет таких дураков, как он" и поведение назвал хайпом.

Он опубликовал несколько страниц текста, где подробно изложил, что его жена за всю жизнь почти никогда не работала.

Реклама

"Вы спросите меня, почему я так много показываю в инстаграм-сторис? Потому что это единственный шанс показать реальное положение вещей во время клеветы, которая началась с конца декабря! Я выбрал позицию не отвечать, а делом доказывать свою правоту! Каждый день я все меньше времени проводил с ребенком. Зачем рассказывать, что тебе не помогают, когда ты лишь плюешь на руку, которая хочет помочь?", – говорит он.

Последний скандал тянется с того времени, как он возил отца на процедуры в больницу, и тот на несколько дней остановися дома у сына. Мужчина заболел и Андрей буквально носил его на руках в туалет. Леус же поругалась с ним, и уехала в дом парня своей дочки. Но потом Джеджула ночью узнал, что та куда-то поехала на такси. Из-за отказа женщины рассказать, что с дочкой он обратился в полицию.

Анджей Джеджула и Юлия Леус - что известно о новом скандале

В декабре в 2020-м между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт - она легла на сохраниение в больницу, в то время, как ведущий делал ремонт.

Она заявила, что у нее угроза выкидыша и обвиняла в этом Андрея, в то время, как телеведущему пришлось давать интервью, где он оправдывался и раскрывал подробности их отношений.

Недавно Блия Леус переболела коронавирусом. Обвинила она в этом отца телеведущего, который якобы принес заразу в их дом.

Андрей Джеджула новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Андрей Джеджула впервые и без утайки рассказал о скандале с женой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звездJerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд Названы 5 вредных привычек, которые делают нас старееНазваны 5 вредных привычек, которые делают нас старее Изнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умиратьИзнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умирать Как плести венок на Ивана Купала: приметы и обрядыКак плести венок на Ивана Купала: приметы и обряды Параноик с топором намного опасней параноика без топораПараноик с топором намного опасней параноика без топора

Последние новости

12:59

Украину разжарит до +35 градусов: синоптик рассказала, когда ждать пекла

12:58

"Товарищ майор живет этажом ниже": задержанный белорусский оппозиционер Протасевич вышел в соцсети Видео

12:32

В Харькове спор о Крыме закончился поножовщиной Видео

12:22

ЧВК из ветеранов АТО: основатель Blackwater планировал создать в Украине частную армию Видео

12:11

Под Харьковом мужчина семь раз раскроил голову топором старушке Видео

Реклама
12:10

Андрей Джеджула впервые и без утайки рассказал о скандале с женой

12:00

Натали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

11:48

На Львовщине кладбищенский вандал надругался над могилами сечевых стрельцов Видео

11:41

Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций в офшоре – расследование Видео

11:40

Юным киевлянам, которые спели гимн во дворе на Троещине, устроили встречу с легендами футбола Украины Видео

11:39

Гороскоп на завтра 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Видео

11:10

Жена Артура Пирожкова в откровенном бикини поразила стройной фигурой

10:54

Спасатели предупредили украинцев об угрозе подтопления: где разбушуется погода Видео

10:35

В квартиру пытался попасть новый владелец: известны подробности резонансной стрельбы в Киеве

10:28

Звезда Вампиров средней полосы госпитализирована с поражением легких

09:59

С Днем семьи 2021: красивые поздравления и открытки

09:57

На Гаити поймали вероятных убийц президента страны Моиза Видео

09:39

Врач развенчал миф о том, что у трети украинцев есть иммунитет против COVID-19

09:18

Полуфинал Евро-2020 Англия - Дания: яркие фото победы англичан Фото Видео

09:00

Запрет на слежку и крупные штрафы: как теперь будут работать коллекторы в Украине

Реклама
08:50

День семьи, любви и верности 2021: какой сегодня праздник 8 июля Видео

08:46

Пьяный бывший коп вылетел на встречку: в Яремче в ДТП погибла дизайнер из Киева Видео

08:37

Когда бежать к врачу: названы тревожные признаки, которые сигналят о проблемах с половыми органами Видео

08:30

"Венгры - самый коренной народ Украины": глава МИД Венгрии сделал скандальное заявление Видео

08:18

Коронавирус в Украине 8 июля: за сутки выявили более 600 новых больных

08:15

"Путин боится Лукашенко": Пономарев назвал сроки присоединения Беларуси к России Видео

07:45

Национализация убытков и приватизация прибылей мнение

07:45

Гороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмы Видео

07:25

"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории

07:10

Вывод войск России и надежда Путина: в Вашингтоне сделали заявление по участию США на Донбассе Видео

06:43

Ударную волну почувствовали в радиусе 15 км: в порту Дубая прогремел мощный взрыв Видео

06:30

Вопрос не одного года, или Почему героизация Бандеры и Шухевича пока неуместна для Украины мнение

06:02

Погода на сегодня: назван температурный рекордсмен Видео

05:28

Сотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси Видео

05:02

"Аромат женщины": Марта Костюк случайно засветила грудь в крошечном бикини

04:22

Ученые перечислили новые признаки ухудшения действия вакцин против COVID-19 Видео

03:50

Закрыть транзит через Беларусь: эксперт объяснил, чем ЕС и РФ ответят на шантаж Лукашенко Видео

03:02

Переговоры об участии США в консультациях по Донбассу: у Кравчука раскрыли вероятные сроки Видео

02:16

Ученые нашли новый метод избежать болезни сердца при диабете Видео

01:37

Леди Гага топлес сделала смелое селфи у бассейна

Реклама
00:51

Эксперт объяснил, почему Зеленскому невыгодно возвращать звание Герой Украины Бандере и Шухевичу

07 июля, среда
23:59

Что такое непрерывный кашель и что с ним делать: врачи дали ответ Видео

23:55

Врачи назвали опасную привычку, которая приводит к серьезному заболеванию Видео

23:25

Успел вызвать медиков: в Хмельницком мужчина приготовил и съел ядовитые мухоморы Видео

23:20

Почему некоторых людей комары кусают больше и что делать с досаждающим зудом Видео

22:58

Спрятался от преступления: под Кривым Рогом отчим из-за мести порезал ножом малыша Видео

22:56

В моду на лето 2021 вошла неповторимая и завораживающая юбка-шорты Фото Видео

22:41

Шесть удивительных привычек, вредных для здоровья сердца Видео

22:33

В Украину несется опасная буря с мощной грозой Видео

22:24

Пальба и кровь на полу: опубликованы кадры задержания и допроса "голосеевского стрелка" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять