Джастин Бибер впервые стал отцом и рассекретил имя ребенка

Джастин Бибер и его жена впервые стали родителями в первый раз;

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Джастин Бибер скоро станет папой / Коллаж Главред, фото Instagram/ haileybieber

Поп-певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер впервые стали родителями, Об этом они объявили в пятницу вечером.

По данным Page Six, певец поделился волнующей новостью в Instagram, опубликовав фотографию крошечной ножки своего малыша, которую, как оказалось, держала его жена.

Пара объявила о своей беременности в мае, поделившись фотографиями с возобновления клятвы на Гавайях.

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27-летняя модель дебютировала с округлившимся животом в кружевном платье Saint Laurent.

Она дополнила свой образ черными солнцезащитными очками и вуалью, а также новым бриллиантовым кольцом за 1,5 миллиона долларов от своего мужа, обладателя премии "Грэмми".

Кто такой Джастин Бибер Джастин Бибер - канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. По данным Википедии, всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. 8 января 2020 года Джастин Бибер сообщил, что уже два года болен болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), её диагностировали в конце 2019 года. Он также страдает хронической вирусной инфекцией (инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр), которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом. У него также диагностирован синдром Рамси Ханта 2 типа и что половина его лица парализована. Он отменил многочисленные концерты и выступления из-за этого состояния. Неясно, сколько времени потребуется Биберу, чтобы достаточно восстановиться, чтобы выступить.

Хотя пара не разглашала пол своего ребенка, они объявили имя первенца: Джек Блюз.

Бывшая балерина, в частности, назвала своего малыша "цветущей вишней", демонстрируя свой нейл-арт в публикации в Instagram.

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Напомним, ранее Джастин Бибер вынужден был прекратить свою концертную деятельность из-за серьезного недуга. 28-летний певец рассказал о серьезном недуге, который атаковал популярного исполнителя. В частности, певец поделился своим диагнозом со своими фанатами.

Напомним, ранее Селена Гомес отметила 29-летие, и среди ее поздравителей был знаменитый журнал Vogue. В издании поздравили артистку не только теплым словами, но и шикарным кадром из фотосессии, которую она готовила для издания весной 2021, пока еще был локдаун.

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