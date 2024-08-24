Джастин Бибер впервые стал отцом и рассекретил имя ребенка

Поп-певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер впервые стали родителями, Об этом они объявили в пятницу вечером.
По данным Page Six, певец поделился волнующей новостью в Instagram, опубликовав фотографию крошечной ножки своего малыша, которую, как оказалось, держала его жена.
Пара объявила о своей беременности в мае, поделившись фотографиями с возобновления клятвы на Гавайях.
27-летняя модель дебютировала с округлившимся животом в кружевном платье Saint Laurent.
Она дополнила свой образ черными солнцезащитными очками и вуалью, а также новым бриллиантовым кольцом за 1,5 миллиона долларов от своего мужа, обладателя премии "Грэмми".
Кто такой Джастин Бибер
Джастин Бибер - канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. По данным Википедии, всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. 8 января 2020 года Джастин Бибер сообщил, что уже два года болен болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), её диагностировали в конце 2019 года. Он также страдает хронической вирусной инфекцией (инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна — Барр), которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.
У него также диагностирован синдром Рамси Ханта 2 типа и что половина его лица парализована. Он отменил многочисленные концерты и выступления из-за этого состояния. Неясно, сколько времени потребуется Биберу, чтобы достаточно восстановиться, чтобы выступить.
Хотя пара не разглашала пол своего ребенка, они объявили имя первенца: Джек Блюз.
Бывшая балерина, в частности, назвала своего малыша "цветущей вишней", демонстрируя свой нейл-арт в публикации в Instagram.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Джастин Бибер вынужден был прекратить свою концертную деятельность из-за серьезного недуга. 28-летний певец рассказал о серьезном недуге, который атаковал популярного исполнителя. В частности, певец поделился своим диагнозом со своими фанатами.
Напомним, ранее Селена Гомес отметила 29-летие, и среди ее поздравителей был знаменитый журнал Vogue. В издании поздравили артистку не только теплым словами, но и шикарным кадром из фотосессии, которую она готовила для издания весной 2021, пока еще был локдаун.
Вас также может заинтересовать:
- Кислая "Тринити": жена Джастина Бибера похвасталась худосочными ножками в лаковых микрошортах
- Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - СМИ
- Ты удивишься, насколько это просто: 2 продукта, которые пожалеют кошелек и сделают кожу сияющей, как у Хейли Бибер
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред