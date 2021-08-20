Джамала и Tayanna представили совместный трек Моя Земля об Украине

Tayanna и Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Украинские певицы Джамала и Tayanna наконец представили всему миру свой первый дуэт - песню Моя Земля, которую они так долго готовили, и для которой готовят умопомрачительный клип.

Джамала сказала, что эта песня — подарок Украине и каждому украинцу к 30-летию Дня Независимости Украины.

"Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви", — отметила артистка в Instagram.

В свою очередь, Tayanna призналась, что дуэт с Джамалой - первый в ее творческой карьере, но полученный опыт ей очень понравился:

"Я очень уважаю творчество Джамалы, люблю ее как артиста, поэтому для меня было большой честью пригласить ее спеть в дуэте. С первой ноты Джа задел смысл песни, она поняла, что в этой работе ей есть что сказать своим голосом. "Моя Земля" раскрывает нас обоих, а еще передает то чувство безграничной любви к родной земле, которым нам хочется поделиться со слушателями накануне Праздника Независимости", - отметила певица.Читайте такжеДжамала и Tayanna впервые признались, как решились создать дуэт

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Tayanna добавила, что они стремились создать такую композицию, которая будет вдохновлять, которая расскажет об Украине как о месте силы, колыбели невероятных талантов и уникальной, потрясающей красоты.

Также 20 августа свою новую песню представила группа Беz Обмеженнь, которая пригласила участников шоу Танці з зірками на съемки.