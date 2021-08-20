Беz Обмежень представила сингл и клип ЛітоКамон из своего нового альбома

Беz Обмежень - ЛітоКамон / пресс-служба

Группа Беz Обмежень выпустила драйвовую песню и видеоработу на нее. Сингл ЛітоКамон войдет в новый альбом, над которым группа активно работает. Его релиз запланирован на осень 2021г. и в поддержку состоится всеукраинский тур. Планируется около ста концертов с финальным аккордом на НСК Олимпийский - 24 августа 2022 года.

Песня ЛітоКамон - о лучших моментах лета. О невероятных закатах, теплых родственных вечерах и атмосфере беззаботности, что летает в воздухе в этот период. Не хочется, чтобы лето завершалось, не хочется пасмурной погоды и серых цветов вокруг.

"Идея снять такой нестандартный для нас клип пришла ко мне ночью. Этим сценарием мы доносим, ​​что нет ничего невозможного. Если я научился танцевать на проекте Танці з зірками, то и мои музыканты смогут это сделать. Но, это, конечно, было очень трудно. Мы все-таки рокеры, а рокерам пластичность присуща не всегда, а то и никогда. Мы много приложили усилий, чтобы передать летнюю атмосферу и я уверен, что у нас получилось на 100%", - говорит Сергей Танчинец.

Беz Обмежень / пресс-служба

Что касается видеоработы, то такими Беz Обмеженнь еще не видели, это однозначно. По мнению группы, они сняли самый яркий за всю историю клип. Эпатажные образы, юмор, самоирония, метафан, первый совместный танец музыкантов и летние развлечения без ограничений - все это режиссер вставил в новое видео.

Беz Обмежень / пресс-служба

В основе сюжета видеоработы ЛітоКамон - челлендж, в котором Сергей бьется с музыкантами об заклад, что танцевать - это не просто. Он приглашает для обучения известную звездную танцовщицу - Яну Цибульскую, партнершу Сергея по телевизионному шоу Танці з зірками. Ребята начинают тренировки. Не все сразу удавалось, но уже в финале, клип завершается общим танцем на сцене группы Беz Обмежень. Танцевальный челлендж стал вызовом для музыкантов. За короткий промежуток времени между концертами, необходимо было оперативно выучить хореографию. И им это удалось. Музыкантам понадобилось 10 репетиций в течение двух недель.

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Беz Обмежень / пресс-служба

Съемочный процесс длился три дня, в Киевской области. Режиссер клипа Влад Разиховський. Также, впервые Сергей Танчинец выступил сорежиссер видеоработы. ЛітоКамон это уже пятая совместная работа режиссера Влада Радзиховского и группы

Напомним, 31 августа на КВЦ Парковый состоится крайний концерт группы Беz Обмежень перед НСК Олимпийский в городе Киев. Прозвучат лучшие песни группы, а также жители столицы и гости города впервые услышат песню ЛітоКамон вживую.