"Душу не продам никогда": Кароль сделала откровенное признание о гастролях в России

Тина Кароль прокомментировала свой отказ выступать в РФ / Youtube

Украинская певица Тина Кароль рассказала, почему уже 7 лет не ездит с гастролями в Россию.

Во время визита в Грузию артистка призналась , что для нее самое главное – любовь поклонников, которую она бы потеряла, пересекая границы.

В разговоре с журналисткой Тина поделилась, что в России ее ждали фанаты и большое пространство для творчества, однако она выбрала остаться на родных землях.

"В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине, несмотря на то, что там было больше возможностей. После этого я не ездила туда с гастролями. Это мой выбор. После этого выбора стало больше любви", – выразила свою позицию артистка.

Читайте также"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в УкраинеВокалистка рассказала, что не гонится за деньгами и количеством концертов, ведь для нее самое главное – любовь и поддержка своих слушателей.

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"Любовь людей для меня – все. Я могу продать свою музыку, но душу не продам никогда", – заключила Кароль.

Ранее мы писали, что из-за фото Кароль в обтягивающем комбинезоне разгорелся нешуточный скандал: аудитория артистки обвинила ее в неуместной пошлости.

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