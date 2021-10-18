Тина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платье

Тина Кароль удивила смелым фото/ instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников стройным телом в смелом наряде. На этот раз звезда примеряла ультракороткое мини-платье черного цвета.

Известная певица много занимается творчеством, но также не забывает радовать своих поклонников снимками в соцсетях. В очередном посте в Instagram Кароль совместила две эти вещи.

Читайте также"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками""Меланхолический октябрь подарит нам музыку для любви. Предлагаю угадать дату релиза альбома в моих stories…", - написала артистка в подписи к снимку, на котором позировала в соблазнительном черном мини-платье.

Фото: instagram.com/tina_karol/

Поклонники Тины были в восторге от образа своей любимицы.

"Девушка, с какой обложки вы сошли?", "Блин, ну что за красотка! А глаза то как горят)", "Тина Григорьевна, Вы забрали наше сердечко", "Невероятная", - писали в комментариях под постом Кароль.

Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников стройным телом в смелом наряде. Звезда снялась в рекламе спортивной обуви, а ради удачного кадра забралась на теннисный стол.