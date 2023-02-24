Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

Популярная певица Дуа Липа сверкала черным бельем в прозрачном кружевном наряде - прямо на показе Недели моды в Милане.

Дуа Липа / коллаж фото Instagram

27-летняя английская певица косоварского происхождения Дуа Липа порадовала многомиллионную армию своих фанатов новым пикантным образом. Как пишет британский таблоид Daily Mail, девушка в мельчайших деталях показала свою подтянутую фигуру, появившись на шоу GCDS во время Недели моды в Милане.

Для мероприятия девушка выбрала очень откровенный образ. Девушка была одета в прозрачный черный кружевной комбинезон из сетки от бренда GCDS, который включал имитацию кофточки, большой вырез сзади и длинные рукава, плавно переходящие в перчатки.

Под это все певица надела дорогое черное белье. И свой образ она дополнила туфлями на массивных каблуках, прибавив несколько сантиметров к своему росту –и так немалому (1,73 сантиметров).

видео дня

Все фотографии можно посмотреть в Instagram певицы.

Напомним, ранее известный певец Рики Мартин поделился редкой фотографией своего 14-летнего сына Валентино, которого ему родила суррогатная мать. Из-за своей популярности артист старается скрывать детей, и держится подальше от папарацци.

А вот на удочку любопытных фотографов все же попалась младшая сестра принцессы Кэтрин Уэльской - Пиппа Миддлтон. Женщину сняли в белоснежном купальнике во время отдыха на элитном курорте на острове Сен-Бартелеми, что в Карибском море.

Другие новости шоу-бизнеса: